2026桃園客家音樂大賽17、18、24日決賽串連音樂節 金曲歌王也到場

桃園市客家事務局表示，2026桃園客家音樂大賽決賽10月17、18、24日在北區客家會館登場，歡迎現場欣賞並感受桃園客家豐富多元的創作能量。

客家局指出，今年比賽組別分為客家流行樂「潮樂派」、傳統客家歌謠「傳聲派」以及社區歌謠班隊的「團體傳唱派」3大類、5組別，共吸引268支隊伍、1026名參賽者共襄盛舉。入選決賽歌手、樂團包括後生實力派宋竹梅為去年「潮樂派」、「傳聲派」亞軍得主；As Blue人聲樂團連續兩年獲得台灣客家合唱比賽現代阿卡貝拉學生組冠軍；黃品甄從幼兒園起跟著阿婆學唱山歌，曾登上總統府前演出，讓客家歌聲跨越國界。

熟齡參賽者同樣展現旺盛活力，楊寶玉63歲才開始學唱山歌，隔年便成立山歌協會，從學生轉身成為傳承者；黃梅珍退休後投入客家歌謠，7度登上「鬧熱打擂台」擂台主寶座。有人以傳統山歌延續世代記憶，也有團隊透過流行編曲與原創作品唱出當代生活，使客語不僅存在於熟悉的旋律，也導入新的音樂語彙與舞台。

客家局指出，桃園北區客家會館定位為「客家音樂人才發展基地」，每年辦理近百場的音樂培力課程，10月舉辦客家音樂比賽及大型音樂節活動，也鼓勵培力課程的學員參加音樂比賽，或安排至音樂節舞台表演，展現培訓成果。透過從「培力」到「被看見」的發展路徑，孕育客家新星，同時讓不同世代都能接觸客家音樂，讓客家音樂在傳統中持續創新發展。

24日的決賽最終場將串連桃園客家音樂節，在北區客家會館開唱，當天將以跨世代、跨國界、跨文化、跨語種、跨族群為主題邀請當代阿卡貝拉-留聲樂團、山歌歌后王鳳珠、嘻哈歌手Yappy、美籍歌手賈斯汀、閩客雙聲實力派拷秋勤樂團、原民唱客家的山攪坂樂團、金曲歌王羅文裕上陣，並由人氣男團Ozone以及FEniX雙壓軸登場。當天，周邊還有「留客市集」、「好食客野餐會」及「愛講客探險隊」，結合展館探索的音樂護照與AI關卡體驗，讓民眾以多元方式親近客家文化。16至18、23至25日推出霄裡小旅行，要帶民眾實地走讀崖線文化廊帶，把握機會至「桃園客家旅行網」報名。

桃園客家音樂大賽決賽10月17、18、24日在北區客家會館登場。圖／客家事務局提供