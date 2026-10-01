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苗栗市中山路、中正路永續提升人行安全計畫 陸、空併進改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所中山路與中正路路口優化計畫，沿線市區32處人行道路口角隅施工外擴，管線優先下地，玉清路西向增變右轉車道。記者范榮達／攝影
苗栗市公所中山路與中正路路口優化計畫，沿線市區32處人行道路口角隅施工外擴，管線優先下地，玉清路西向增變右轉車道。記者范榮達／攝影

苗栗市公所爭取內政部核定4900萬元中山路與中正路路口優化計畫，沿線市區32處人行道路口角隅施工外擴，國土管理署並要求台灣電力、中華電信公司管線優先下地，不僅行人安全多一分保障，可望一舉去除路口空中雜亂的纜線，陸、空並進改善。

市公所宣布啟動「永續提升人行安全計畫－苗栗市中山路與中正路路口優化計畫」，市公所指出，內政部核定計畫總經費4900萬元，中央補助4312萬元、市公所自籌588萬元，規畫改善中山路在光復路、建中街，及中正路在日新街、建中街之間，共32處重要路口，及建功國小周邊通學空間改善。

市公所指出，32處路口主要施工行人道角隅外擴，增加行人等候空間，縮短穿越馬路距離，改善無障礙坡道，此外，設計讓車輛不能直接切西瓜式轉彎，行人安全多一分保障，國土署今年5月還特別函文台電及中華電信，考量建置完善之人行環境尚須由各相關機關（單位）通力合作，建請配合永續提升人行安全計畫，優先執行獲補助案件範圍內，箱體、桿件移設或下地等作業，以落實人行環境改善。

另，建功國小周邊通學空間改善，考量學校旁玉清路是縣府、公所等行政區，及府前路、中苗商圈對外重要聯絡道，上、下班尖峰時段車多，計畫玉清路往西方向，增設右轉車道分流，增加儲車空間，一併改善玉清路、中正路部分人行道鋪面。

市公所將於10月3日上午10點、11月7日上午9點20分在中苗社區活動中心，分別辦理設計說明會，蒐集民眾意見，公所並將協調台電及中華電信等管線單位，配合施工管線下地，縮短影響時間。

苗栗市 中正路 永續

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