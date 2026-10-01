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全國首創！竹縣敬老卡、愛心卡今起開放「長照交通接送服務」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣自今天起敬老卡及愛心卡，首波開放全國首創可使用於支付「長照交通接送服務」的自付額及自費額。圖／縣府提供
新竹縣自今天起敬老卡及愛心卡，首波開放全國首創可使用於支付「長照交通接送服務」的自付額及自費額。圖／縣府提供

新竹縣自今天起敬老卡愛心卡每月點數由原先的500點加碼翻倍至1000點，首波更開放全國首創可使用於支付「長照交通接送服務」的自付額及自費額，實質減輕長照失能長輩與家庭照顧者的交通費用負擔，外出就醫與復健更加安心無礙。

新竹縣長楊文科表示，過去敬老卡及愛心卡點數主要運用於公車、幸福巴士、國道客運、台鐵、計程車及國民運動中心等項目，但對於行動不便的長照失能者而言，往往受限於身體狀況而難以享用此項福利。

對此，縣府團隊除將點數由現行500點調升至1000點（1點等同1元，點數當月有效），更主動跨局處盤點資源，並協調相關單位突破各個關卡，全國首創將社福點數支付功能延伸至長照交通接送服務，讓行動不便的長照失能者與家屬真正受惠。

新竹縣政府高齡長照處長許瑜庭說明，全國長照3.0政策雖已提供長照交通接送補助，但依核定身分別仍須部分負擔「自付額」；若每月使用額度用罄，則須自行負擔全額「自費額」，長期累積下來對長照家庭仍是一筆開銷，故開放敬老卡及愛心卡可使用於長照交通車。

高齡長照處提醒，長照交通接送服務仍依現行預約與派車機制運作，乘車時請務必隨身攜帶敬老卡或愛心卡以利車載設備刷卡扣抵；若當月點數用罄或不足扣抵，不足額部分可直接由卡片內自行儲值的電子票證錢包（自費儲值金）扣款補足，或以現金支付。

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