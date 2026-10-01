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就醫資訊一機掌握！苗栗頭份市為恭醫院「醫點通」打造全齡智慧服務

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市為恭紀念醫院為提升就醫便利性，最近推出「為恭醫點通」智慧服務，於院內設置智慧服務台，透過手機與現場機台雙軌服務，盼使不同年齡層民眾可依自身使用習慣選擇適合的就醫方式。圖／為恭紀念醫院提供
頭份市為恭紀念醫院為提升就醫便利性，最近推出「為恭醫點通」智慧服務，於院內設置智慧服務台，透過手機與現場機台雙軌服務，盼使不同年齡層民眾可依自身使用習慣選擇適合的就醫方式。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗頭份市為恭紀念醫院為提升就醫便利性，最近推出「為恭醫點通」智慧服務，於院內設置智慧服務台，透過手機與現場機台雙軌服務，盼使不同年齡層民眾可依自身使用習慣選擇適合的就醫方式。

「不知道去哪裡掛號、診間到底在哪裡？」院方表示，這是許多民眾到醫院就醫時常會遇到的問題。70歲的李姓老翁平常不熟悉智慧型手機的複雜功能，到醫院常需排隊掛號或詢問看診進度。現在到為恭醫院，在地下1樓掛號服務台旁體驗新設置的「智慧服務台」。

機台特別針對高齡民眾採用大型觸控螢幕、大字體與大按鈕設計，可依姓氏快速查找醫師，完成掛號與看診資訊查詢，李姓老翁表示機台操作簡單、畫面清楚，對高齡者來說相當方便。對於習慣使用手機的年輕族群，「為恭醫點通」提供行動查詢服務。

29歲的上班族林姓女子表示，過去看診時常需長時間在診間外等候，現在可透過手機掌握門診看診進度，依候診情況安排時間，讓就醫行程更具彈性。

為恭院長李文源表示，配合衛生福利部「健康台灣深耕計畫」，醫院推動「為恭醫點通」智慧服務，希望運用數位科技改善傳統就醫流程。目前平台已涵蓋豐富的實用功能，包含門診、醫師資訊、科別查詢、看診進度等服務，並逐步整合預約提醒、衛教資訊、交通指引及就醫須知，讓民眾從看診前到候診期間都能取得相關資訊。

他強調，智慧服務的推動並非取代人工服務，而是提供民眾更多元的選擇，讓不同年齡及使用習慣的民眾，都能選擇適合自己的就醫方式。此外，為恭醫院規畫今年底前導入AI智慧客服，未來可透過文字或語音協助民眾查詢科別、院內位置及看診相關資訊，後續也將持續評估整合慢性病處方箋、行動繳費及領藥等服務，逐步完善智慧就醫流程。

頭份市為恭紀念醫院為提升就醫便利性，最近推出「為恭醫點通」智慧服務，於院內設置智慧服務台，透過手機與現場機台雙軌服務，盼使不同年齡層民眾可依自身使用習慣選擇適合的就醫方式。圖／為恭紀念醫院提供
頭份市為恭紀念醫院為提升就醫便利性，最近推出「為恭醫點通」智慧服務，於院內設置智慧服務台，透過手機與現場機台雙軌服務，盼使不同年齡層民眾可依自身使用習慣選擇適合的就醫方式。圖／為恭紀念醫院提供

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頭份市為恭紀念醫院為提升就醫便利性，最近推出「為恭醫點通」智慧服務，於院內設置智慧服務台，透過手機與現場機台雙軌服務，盼使不同年齡層民眾可依自身使用習慣選擇適合的就醫方式。圖／為恭紀念醫院提供

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頭份市為恭紀念醫院為提升就醫便利性，最近推出「為恭醫點通」智慧服務，於院內設置智慧服務台，透過手機與現場機台雙軌服務，盼使不同年齡層民眾可依自身使用習慣選擇適合的就醫方式。圖／為恭紀念醫院提供

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