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竹北「黃金通學線」竹市能跟進？劉崇顯提建議 高虹安允研究路網

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所免費市民公車「雙市黃金通學線」駛入新竹市接駁竹北市民及學生返家，期末成果搭乘率已近6成，新學期9月將持續提供服務。圖／竹北市公所提供
竹北市公所免費市民公車「雙市黃金通學線」駛入新竹市接駁竹北市民及學生返家，期末成果搭乘率已近6成，新學期9月將持續提供服務。圖／竹北市公所提供

新竹市關埔地區學生增加，跨區通學需求也隨之升高。市議員劉崇顯建議市府比照竹北黃金通學線」，規畫串聯關埔、建華、竹工及竹女等校通學專車；市長高虹安回應，將擴大啟動需求調查，重新檢視路網及班次。

劉崇顯指出，關埔地區因學校總量管制，部分學生無法就近入學，須前往新科、建華等校，市府目前雖有通學專車配套，但隨竹科發展、新社區人口持續移入，通學需求已不只出現在國中端，高中教室及招生需求增加，也讓跨區就學學生愈來愈多。

劉崇顯表示，竹北市公所近期推出「黃金通學線」，與竹市現有通學專車不同之處，在於免費搭乘且不需事先報名，學生可依當天需求彈性搭車。他認為，竹市現行專車每次收費15元並非主要問題，重點是應朝類似大眾運輸的模式規畫，降低家長接送負擔。

他建議，市府可研議東區高中通學路線，串聯關埔地區、光復路及學府路沿線學校，包括建功、建華、竹工及竹女等，讓學生有更多通學選擇，也減少家長開車接送，進一步紓解光復路尖峰時段交通壓力。

劉崇顯也說，現行通學專車主要因光武國中總量管制衍生，其他學校學生未必適用，例如有培英國中家長也反映希望搭乘。若改採較接近大眾運輸的概念，只要路線經過、有需求的學生都能使用，可望擴大政策效益。

高虹安表示，市府上任後已針對關埔、建華及育賢等地區推動通學專車，目前多是在學期初先調查家長搭乘意願，再據此開辦車輛。對於劉崇顯提出的新模式，市府將重新研究通學專車制度與整體路網，但目前全台共同面臨駕駛人力不足問題，仍須同步研議司機留才等配套。

高虹安進一步承諾，將請教育處針對劉崇顯所提路線擴大辦理通學需求調查，再依調查結果掌握運量，評估路網及班次如何設計，讓通學專車更符合學生實際需求。

竹北市公所免費市民公車「雙市黃金通學線」駛入新竹市接駁竹北市民及學生返家，期末成果搭乘率已近6成，於新學期9月持續提供服務。圖／竹北市公所提供
竹北市公所免費市民公車「雙市黃金通學線」駛入新竹市接駁竹北市民及學生返家，期末成果搭乘率已近6成，於新學期9月持續提供服務。圖／竹北市公所提供

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