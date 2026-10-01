普發現金 高虹安擬明年發6000元

新竹市政府今年初普發現金五千元，市長高虹安因應新竹市明年中央統籌分配稅款增加四十三點四八億元，昨拋出明年再普發六千元的構想，預估支出廿七億元，爭取議會支持。在野議員有樂見、有反對，民進黨市長參選人莊競程則喊若當選市長，將普發現金一萬元。

竹市府指出，竹市完成明年度總預算編列後接獲財政部通知，竹市明年中央統籌分配稅款增四十三點四八億元，將依法循追加（減）預算程序辦理。高虹安表示，其中十六億元優先投入重要民生與建設，包括加碼營養午餐、台一線替代道路增設匝道工程等。

高虹安說，其餘約廿七億元盼市議會支持，在依法運用可支配財源、不影響既有公共建設、教育及社會福利推動的前提下，規畫明年第一季針對市民普發現金六千元，希望適度減輕家庭生活負擔，同時帶動新竹市在地消費、振興民間經濟。

市議員劉崇顯表示，樂見市府在財政許可、不排擠公共建設、教育及社福的前提下，規畫普發市民六千元，讓中央統籌分配的新增財源，在地方與全民共享經濟成長果實。

市議員林彥甫認為，立法院修正財劃法的理由是增加地方建設財源，「不是給市長用來發現金」。並直言，發錢效果是一時，建設才可能永續，有能力的政治人物，不該只做最容易討好民眾的事。市議員陳建名點出，近期新竹市城市願景站在開展前突延期，加上新竹輕軌捷運、總圖書館、國際展演中心等建設進度仍受市民關切，「普發六千元，是高虹安為個人施政無能轉移焦點」。

另，民進黨市長參選人莊競程先前承諾，未來若當選，在不舉債、不破壞財政紀律及不排擠教育、社福與重大建設預算前提下，市民每人普發一萬元；加上賴清德總統的承諾，明年每人可領到二萬元。