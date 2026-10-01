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龍潭轉運站啟用 路線調整惹民怨

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市龍潭轉運站昨啟用，有民眾反映公車、客運、桃小巴全「擠」進來，最熱門的七○九公車路線因取消運動公園站，衝擊乘客搭乘習慣，民代也反映停車、動線仍待改善。市府交通局回應，七○九公車今起安排部分班次在運動公園站點載客，其餘問題滾動檢討、調整。

有民眾在網路發文，埋怨龍潭轉運站相關路線調整配套草率，例如大溪龍潭往返新北永寧捷運站的七○九公車通勤需求高，公車改進轉運站後，原本的運動公園站點就沒了，導致上班遲到；另有網友認為，確實公車路線調整需要適應，七○九公車其實有新增第二市場等四個站點，應加強宣傳。

市議員徐玉樹昨一早到轉運站觀察，發現部分缺失如桃小巴沒有停車位、一八二○客運未保留座位給轉運站乘客與民眾候車等動線不順等：市議員劉熒隆也認為，市府要確保國道客運有座位才能凸顯設轉運站的優點，建議要有從龍潭轉運站為起點的首發車，另加強告示、宣傳等配套。

交通局長張新福回應，啟用首日密切注意周邊車流量與號誌運作，大昌路未因轉運站啟用而塞車，民眾較不習慣的是七○九公車原本在運動公園有站點，現在移到轉運站，此部分會檢討，部分班次會恢復在運動公園載客。

另，民眾反映在龍潭轉運站搭國道客運已無座位，張新福說，先前有和客運業者協調，應盡量保留座位給轉運站等車乘客，昨已再和業者溝通，希望今天尖峰時間能落實，其餘動線問題滾動檢討。

交通局指出，龍潭轉運站整合七條國道客運路線、十八條市區客運及二條免費公車，並新增二條「桃小巴」路線與「一六大龍竹」幹線往返新竹高鐵站；轉運站外設置YouBike站與一百廿多個機車免費停車位，還有民營汽車停車場預計年底完成，可提供五十二個汽車格與十五個大客車格位。

公車路線 公車 桃小巴

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