桃園總工會75周年 張善政：提升勞工職能權益、協助蓋勞工博物館

桃園市長張善政今晚前往中壢區，出席市總工會75周年慶祝活動，並表示總工會見證台灣勞動運動及工會發展歷程，桃園是重要工業城市，勞工朋友更是支撐城市與產業發展的重要力量，市府將持續與工會攜手，強化勞工教育、職能培訓及權益保障。

張善政指出，桃園擁有深厚的產業底蘊與勞動發展軌跡，總工會希望籌設「勞工博物館」市府高度支持，後續將協助找合適的用地、規畫及興建，期盼完整典藏並再現珍貴的勞工運動及工會奮鬥史，讓台灣的勞動文化與奉獻精神得以世代傳承。

張善政指出，面對全球AI科技快速發展與產業結構轉型挑戰，市府積極推動「智慧產業學院」，協助在地企業導入創新科技、提升營運競爭力，並同步強化勞工掌握新科技與數位應用的關鍵專業職能。期許藉由產業升級與人才培育雙向驅動，實質帶動勞工職場競爭力與薪資水準同步成長，讓經濟發展果實真正回饋於辛勤付出的基層勞工。

勞動局表示，市府持續擴大勞工教育及福利資源，今年勞工權益基金預算提高至5500萬元，勞工教育經費增至2500萬元，合計8000萬元；明年將再編列9900萬元，鼓勵工會團體辦理勞工教育及育樂活動，提升勞工法令知能與專業技能，並促進身心健康。

另外，市府於桃園區設置勞工教育大樓，整合勞工教育訓練、就業服務、職業訓練、勞資爭議調解及庇護性就業等多元服務；也在中壢產業園區設置南區培力中心，提供事業單位及勞工團體辦理教育訓練與電腦技能培訓，未來將持續落實「勞工五夠力」政策，推動多元職訓與就業方案，強化勞資輔導及職業安全衛生宣導，與工會攜手打造更友善、安全且有保障的職場環境。

民進黨桃園市長參選人黃世杰也到場，並與張善政握手致意，張善政稍後先離開，兩人沒有再互動，晚間包括市議員葉明月、陳美梅、陳韋曄、劉曾玉春、彭俊豪、王珮毓、魏筠、勞動部長洪申翰、桃園市產業總工會前理事長毛振飛、桃園市群眾服務協會理事長王耀梓、台灣勞動歷史與文化學會秘書長陳柏謙、桃園市總工會理事長陳若蘭都出席活動。