頭份市長選舉最新民調出爐 徐功凡、曾玟學看好度和支持度各有勝場

苗栗縣頭份市下屆市長選舉將由無黨籍曾玟學對上國民黨籍的徐功凡，兩人都是知名青壯世代，勝負難料。根據一份最新民調顯示，曾玟學以36.6%支持度領先國民黨參選人徐功凡32.4%，但看好度徐功凡以40.0%超過曾玟學的29.8%，曾、徐兩人今天都針對這份民調提出解讀和看法。

徐功凡與曾玟學都在2018年縣議員第五選區（頭份、三灣、南庄）參選，順利成為新科議員，兩人並成功連任第20屆議員，歷經8年在地方深耕經營，都擁有扎實的基本盤，頭份是全苗栗唯一人口超過10萬人的城市，更是兵家必爭之地。

春雨文教基金會委託山水民意研究公司執行這份民調，對象為設籍苗栗縣頭份市、年滿20歲以上的成年人，結果在上週公布。

曾玟學今天在臉書貼文表示，據最新媒體報導，一份頭份的市長民調，他的支持度領先對手4.2%，頭份的風確實已吹起，改變的契機就在眼前。

他表示，在這份純市話的民調中，有3個重點值得注意，分別是「每一票都是勝負關鍵」、「破除既定印象，改變就在眼前」及「頭份的結構正在改變，中間選民成關鍵」，如果單論支持度他為36.6%、對手為32.4%，領先4.2%；但若計算一定會投票者，他為38.8%、對手35.8%，差距縮小至3%。這意味著支持不能只留在心裡，更要化為行動，請大家一定要出來投票，因為這一票就是決定頭份未來的關鍵。

曾玟學強調， 這份調查詢問看好度時，他以29.8%比40.0%，落後對手10.2個百分點，這反映出許多市民雖然心裡支持改變，卻仍覺得頭份過去的政治結構難以突破。請大家給自己、給頭份更多信心，支持度的領先說明他的方向是正確的，只要堅定投票、積極拉票，就能迎來改變。

他認為，在政黨傾向分布，國民黨31.9%，民進黨22.7%，民眾黨8.6%，不偏任何政黨的選民有33%，是比率最高的一群。這讓他更確定，頭份是座正在改變的城市。選舉進入最後階段，競爭一定會愈來愈激烈。宣布參選時，他和徐功凡議員約定好一場君子之爭，不攻擊、不抹黑，把時間留給頭份。他不會改變方向，希望支持曾玟學的朋友，一起守住這份堅持。

徐功凡針對這份民調也回應指出，感謝媒體與頭份鄉親關心這份民調，對春雨文教基金會委託山水民調發布的結果，他與團隊表達尊重，並會將相關數據作為接下來戰略調整的重要參考；對這次民調呈現的結果，他有「感謝鄉親肯定，看好度領先展現在地深耕底蘊」、「支持度差距僅在誤差範圍，31%未表態市民是關鍵」、「堅持務實政見，不做無謂對立與政治炒作」、「步步為營，用行動贏得每一張選票」等4點立場與回應。

徐功凡指出，民調中他以40.0%看好度保持領先，代表頭份鄉親深刻感受到他多年來深耕基層、一步一腳印為頭份打下堅實基礎的努力。大家認同的是「在地服務、務實做事」的理念，也相信他有能力帶領頭份實現「城市 2.0」的升級願景。

他認為，雙方在支持度僅有4.2個百分點的微幅差距，且尚有31.0%鄉親未表態或選不出來。這說明頭份市的選情依然十分膠著，大部分中間鄉親與理性選民仍在觀察誰才是真正能為頭份帶來福祉的市長。民調有升有降，他不會因一時數據而自滿，更不會因此動搖信念。

徐功凡表示，面對選戰他始終堅持「政見勝於口水、建設高於政治」。頭份是苗栗人口最多、發展最快的核心城市，鄉親最關心的是單一窗口服務轉型、基層基礎建設、教育資源爭取以及交通生活圈的改善，他會持續推動具體的治理藍圖，打造高效、有溫度的服務型市公所。

徐功凡說，未來日子裡他與團隊會加倍努力，持續走遍頭份每個角落、傾聽每位市民的心聲，用最真誠的態度和最實質的政見去爭取那31%還在觀望的鄉親支持。他們有信心在苗栗縣長與各界共同努力下，集結最強力量，贏得最後勝利。