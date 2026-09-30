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新竹市擬普發現金6000 市議員陳建名：為轉移市政不佳焦點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市明年中央統籌分配稅款較原編預算增加43.48億元，市長高虹安規畫約16億元投入營養午餐、交通等建設，其餘約27億元擬爭取市議會支持，向符合資格市民普發現金6000元。圖／新竹市政府提供
新竹市明年中央統籌分配稅款較原編預算增加43.48億元，市長高虹安規畫約16億元投入營養午餐、交通等建設，其餘約27億元擬爭取市議會支持，向符合資格市民普發現金6000元。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安拋出明年普發市民6000元，在野議員反應不一。林彥甫認為新增財源應優先投入建設；劉崇顯樂見財政許可下全民共享，但籲民眾黨勿雙標；陳建名則批評普發現金是為轉移市政建設進度不佳的焦點。

新竹市明年中央統籌分配稅款增加43.48億，市長高虹安表示，新增財源將兼顧城市建設與民生需求，約16億元優先投入重要建設，其餘約27億元規畫普發市民6000元，希望減輕家庭負擔、帶動在地消費，讓市民共享城市發展成果。

對於普發現金，新竹市議員林彥甫認為，新竹市仍有許多實質建設需要經費，包括電纜地下化、智慧號誌、多元休憩空間、人行道、汙水下水道及長照設施等，當初立法院修正財劃法的理由是增加地方建設財源，「不是給市長用來發現金」。

林彥甫表示，「發錢很容易、建設很困難」，發錢效果是一時，建設才可能永續；這些話雖然不中聽，他仍會持續提出，因為他認為有能力的政治人物，不該只做最容易討好民眾的事。

新竹市議員劉崇顯則表示，樂見市府在財政許可、不排擠公共建設、教育及社福的前提下，規畫普發市民6000元，讓中央統籌分配的新增財源，在地方與全民共享經濟成長果實。

不過劉崇顯指出，過去其他市長參選人在相同前提下提出普發現金政見時，曾遭民眾黨陣營以「亂開支票」等說法批評，如今高虹安市府也提出普發現金，民眾黨應以一致標準面對政策，而非因執行者不同，就以不同標準進行政治攻防，他認為這不會是新竹市民樂見的情形。

新竹市議員陳建名則批，高虹安宣布明年普發市民6000元，是為個人執政無能轉移焦點。他指出，新竹輕軌捷運仍在可行性評估階段，總圖書館仍在施工，藝文高地的兒童探索館、國際展演中心等建設進度，以及關埔空橋、公園與道路品質，都仍有市民關切的問題。

陳建名也提及，近期市府原訂舉辦的「2026新竹市城市願景展」在開展前宣布延期，市府說明與使用執照程序尚未完成有關；他質疑，使用執照相關業務由市府掌握，事件反映高虹安市府對市政業務及進度掌握不足。

普發現金 新竹 高虹安

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