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竹北翰林橋華麗變身 鏽蝕橋體改善「奶油貢丸獅」成亮點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所完成豆子埔溪翰林橋改善工程，透過改善橋體人行、車行空間，加強夜間易肇事節點路口照明，並整理橋體及步行空間。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所完成豆子埔溪翰林橋改善工程，透過改善橋體人行、車行空間，加強夜間易肇事節點路口照明，並整理橋體及步行空間。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所繼改善義崙橋後，再完成豆子埔溪翰林橋改善工程，竹北市長鄭朝方今宣布完工，透過改善橋體人行、車行空間，加強夜間易肇事節點路口照明，並整理橋體及步行空間，提升通行安全與市容，今晚將正式點亮。

1995年興建的翰林橋位處縣政特區核心，不僅是竹北具代表性的特色橋樑，更是市民與前往縣政機關洽公鄉親的共同記憶。歷經多年風吹日曬，原本的橋體逐漸生鏽斑駁，竹北市公所團隊展開改善，針對鋼梁結構進行檢測，同步整理兩側步行空間，提升整體市容。

此外，橋上15對造型各異的銅獅雕塑，在燈光映照下活靈活現，其中最受喜愛的「奶油貢丸獅」，圓潤飽滿的臉頰格外討喜，成為路過民眾駐足的焦點。

竹北市公所指出，豆子埔溪上僅義崙橋、翰林橋等橋樑由竹北市公所維管，豆子埔溪治理則為新竹縣政府權管。繼義崙橋改善後，工程進度推進到翰林橋，再次為在地重要橋樑提升安全，公所透過橋體人行與車行空間改善、加強夜間易肇事節點路口照明，並賦予這座橋樑新生命。

鄭朝方表示，公所層級的主要任務就是維持城市基礎營運與整修管理，縣府是規畫與整合推動單位，這幾年公所也超越量能，努力完成市民的各項需求。老舊建設不一定非要拆除重建，透過務實修繕與細節調整，就能讓舊設施找回新價值。

鄭朝方說，好的市政來自對市民生活細節的照顧，公所團隊會持續推動基礎設施修繕與維護，用實用工程與溫暖燈光照亮竹北角落，讓大家體會城市的改變。

橋上15對造型各異的銅獅雕塑，在燈光映照下活靈活現，其中最受喜愛的「奶油貢丸獅」，圓潤飽滿的臉頰格外討喜。圖／竹北市公所提供
橋上15對造型各異的銅獅雕塑，在燈光映照下活靈活現，其中最受喜愛的「奶油貢丸獅」，圓潤飽滿的臉頰格外討喜。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市公所完成豆子埔溪翰林橋改善工程，透過改善橋體人行、車行空間，加強夜間易肇事節點路口照明，並整理橋體及步行空間。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所完成豆子埔溪翰林橋改善工程，透過改善橋體人行、車行空間，加強夜間易肇事節點路口照明，並整理橋體及步行空間。圖／竹北市公所提供

1995年興建的翰林橋位處縣政特區核心，不僅是竹北具代表性的特色橋樑，更是市民與前往縣政機關洽公鄉親的共同記憶。歷經多年風吹日曬，原本的橋體逐漸生鏽斑駁。圖／竹北市公所提供
1995年興建的翰林橋位處縣政特區核心，不僅是竹北具代表性的特色橋樑，更是市民與前往縣政機關洽公鄉親的共同記憶。歷經多年風吹日曬，原本的橋體逐漸生鏽斑駁。圖／竹北市公所提供

竹北 貢丸 鄭朝方

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