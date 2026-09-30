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苗栗縣5鄉鎮4006筆、793公頃地籍重測公告了 地主注意自己的權益
苗栗縣政府今年地籍圖重測，包括通霄鎮、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉，及造橋鄉4006筆、793公頃，結果今天起至10月30日止公告30日，縣府地政處提醒重測範圍內土地所有權人，注意權益避名受損。
縣府重測今天至10月30日公告範圍，其中，通霄鎮土城段面積297公頃，共943筆；銅鑼鄉老雞隆段面積186公頃，共1054筆；南庄鄉四灣段面積128公頃，共906筆；頭屋鄉二岡坪段二岡坪小段面積90公頃，共644筆；造橋鄉造橋段面積92公頃，共462筆。
地政處指出，土地所有權人於公告期間內，請攜帶地籍圖重測結果通知書，及身分證明文件，至轄管地政事務所公告處，或登入內政部國土測繪中心重測便民服務查詢系統瀏覽公告文、重測範圍及結果。
土地所有權人若認為測量結果有錯誤，除未依土地法第46條之2規定設立界標或到場指界者外，得於公告期間內向轄管土地登記機關繳納複丈費，聲請異議複丈，逾公告期間未經聲請複丈，或複丈結果無誤、經更正者，地政機關將據以辦理土地標示變更登記。
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