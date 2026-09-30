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桃園國慶升旗藏驚喜！郭子乾當神秘嘉賓 預告挑戰全新角色

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天在市政會議透過視訊連線，揭曉今年國慶升旗典禮神秘嘉賓為藝人郭子乾。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議透過視訊連線，揭曉今年國慶升旗典禮神秘嘉賓為藝人郭子乾。記者朱冠諭／攝影

下周就是雙十國慶，桃市府今年國慶升旗典禮除集結合唱、女壘、跆拳道、職業啦啦隊及儀隊演出，市府更請來模仿功力深厚的藝人郭子乾擔任神秘嘉賓。郭子乾預告，這次不只來桃園參加升旗，更將挑戰一個過去從未模仿過的「桃園限定角色」，究竟當天會「變成誰」，要到10月10日活動現場才公布答案。

桃市府今年國慶升旗典禮以「桃園聚力・共耀雙十」為主軸，10月10日上午8時在市府前廣場登場。市府表示，今年國歌將由6月在波蘭國際合唱節大賽獲銀獎的僑愛國小太陽之愛合唱團，與勇奪「114學年度國民小學女子壘球聯賽乙級」全國冠軍的新屋國小女壘隊共同領唱。

北科附工跆拳隊及璞園領航猿啦啦隊接力演出，桃園高中儀隊與南亞技術學院隼龍儀隊也將依序登場，從童聲、運動到儀隊展現桃園在地特色。

市長張善政今也在市政會議透過視訊，連線神秘嘉賓郭子乾。張細數郭子乾過去模仿前總統陳水扁等經典角色，大讚他「演誰都唯妙唯肖」。郭子乾笑回「謝謝市長鼓勵」，很榮幸受到市府邀請參加升旗典禮，但自己「不能只是出現，跟大家打個招呼而已」，因此決定為桃園挑戰一個從未模仿過的新角色。

張善政追問「現在可以透露嗎？」郭子乾則大賣關子，笑說等到10月10日上午，大家來到市府廣場，就可以看到他究竟扮演什麼角色。張善政聽完直呼「太期待了」，郭子乾也相約市民國慶日上午現場見。

市府表示，活動將於10月1日上午10時10分開放桃園市市民卡網站線上報名，限量2026人。成功報名並於活動當天到場，即可獲得市府與中華職棒樂天桃猿吉祥物聯名的限量「桃園國慶運動毛巾」。

桃園市國慶升旗典禮將於10月10日上午8時在市府府前廣場登場，今年安排多組在地學子、運動團隊及儀隊接力演出。記者朱冠諭／攝影
桃園市國慶升旗典禮將於10月10日上午8時在市府府前廣場登場，今年安排多組在地學子、運動團隊及儀隊接力演出。記者朱冠諭／攝影

國慶 郭子乾 桃園

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