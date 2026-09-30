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台1線替代道路新闢工程上梁 力拚明年上半年通車

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工程自前年11月開工，目前進度達73.22%，較原定進度超前16%，預計明年上半年完工通車。記者郭政芬／攝影
工程自前年11月開工，目前進度達73.22%，較原定進度超前16%，預計明年上半年完工通車。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府今天舉行台1線替代道路（118線至台68線）新闢工程跨豆子埔溪橋上梁典禮，縣長楊文科、議長張鎮榮、立委徐欣瑩、林思銘等人出席。工程自前年11月開工，目前進度達73.22%，較原定進度超前16%，預計明年上半年完工通車。

楊文科表示，台1線替代道路規畫多年，第一期工程持續推進，第二期也將辦理發包。為回應地方需求，縣府已將鳳岡路銜接匝道方案納入第二期規畫，盼完善區域路網，改善竹北至新竹市交通。

工務處指出，台1線替代道路第一期工程全長1751公尺，包含4座橋梁，總長約812公尺。此次上梁的跨豆子埔溪橋長71公尺、寬30公尺，採單跨下承式雙肋拱鋼拱橋設計，並以「河道不落墩」工法保留通洪空間、降低對水域環境的影響。

第一期工程目前進度達73.22%，較原定進度57.21%超前，力拚明年上半年完工通車，分散台1線及周邊道路車流。第二期工程全長約2682公尺，經費估計約34.25億元，已完成細部設計審查，正辦理招標前置作業，預計今年底完成決標。鳳岡路銜接匝道也將納入第二期工程，後續待環境影響差異分析完成並籌措財源後，併同施工。

針對近期地方關切的「鳳岡路銜接台1線替代道路」議題，原屬台一線替代道路支線範圍。縣府表示，已交由顧問公司將銜接匝道方案納入第二期工程規畫內容，後續並積極籌措財源並待環境影響差異分析完成，將併同第二期工程施工，全力滿足地方對便捷交通的迫切期盼。

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天也出席上梁典禮，她表示，過去與立委林思銘、鄭正鈐持續向中央爭取預算。台1線替代道路不只是交通建設，更是把時間還給新竹人的民生工程。未來若當選縣長，將持續推動，讓第一期安全完工、讓第二期立即接棒、讓第三期提早準備，完善竹北、新豐、湖口往返新竹市的交通路網。

新竹縣政府今天舉行台1線替代道路（118線至台68線）新闢工程跨豆子埔溪橋上梁典禮。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府今天舉行台1線替代道路（118線至台68線）新闢工程跨豆子埔溪橋上梁典禮。記者郭政芬／攝影

此次上梁的跨豆子埔溪橋採單跨下承式雙肋拱鋼拱橋設計，並以「河道不落墩」工法保留通洪空間、降低對水域環境的影響。記者郭政芬／攝影
此次上梁的跨豆子埔溪橋採單跨下承式雙肋拱鋼拱橋設計，並以「河道不落墩」工法保留通洪空間、降低對水域環境的影響。記者郭政芬／攝影

替代道路 工程 楊文科 徐欣瑩

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