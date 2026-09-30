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不再一頭霧水 苗栗縣「栗智網」智慧地政跨域整合平台創多贏

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府建置「栗智網」智慧地政跨域整合平台系統今天上路，縣長鍾東錦等人啟動，並了解功能。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府建置「栗智網」智慧地政跨域整合平台系統今天上路，縣長鍾東錦等人啟動，並了解功能。記者范榮達／攝影

買房是許多家庭最大一筆支出，苗栗縣政府建置「栗智網」智慧地政跨域整合平台系統今天上路，一站式提供實際登錄及交易安全等數十項政府開放資料，不動產業者大表歡迎，可以省下找資料的時間，民眾減少資訊不對等，一頭霧水的風險，縣府可以作為行政參考，及效能分析，創造多贏的局面。

縣府考量桃竹竹苗與中部地區一日生活圈，栗智網目前串聯桃園市、新竹市、新竹縣等地政圖資，並進一步與台中市政府、南投縣政府，洽談簽署圖台共享合作，可望近期上架。

縣長鍾東錦等人今天啟動栗智網，縣府地政府長梁煜誠指出，栗智網系統以電子地圖及地政資料基礎，介接數十項政府開放資料，設計多元定位查詢、地政業務服務、圖資套疊整合外部資源、智慧圖台工具、房市資訊整合，及交易安全查詢的核心主題功能，「點哪裡，查哪裡」一站式直覺查詢，不論使用電腦或手機，都能隨時隨地利用，政府據以分析提升效能。

梁煜誠舉例，使用者可依地建號、門牌、道路、座標，或社區名稱等方式，快速尋找目標，透過「實價登錄查詢」功能，掌握交易動態，並進一步整合社區實價、社區定位、路徑規畫，及街景瀏覽等服務，協助深入了解區域行情與價格差異，更能直觀評估周邊生活機能，成為民眾在購屋、售屋，及市場判讀時的重要參考指標。

苗栗縣不動產代銷經紀商業同業公會理事張劉權大表歡迎與期待，他表示，購屋往往是一個家庭一生中最大筆的支出，過去必須跨多個系統查詢相關資料，專業人員耗費時間，一般民眾常感到一頭霧水，栗智網將關鍵資訊集中同一平台，讓消費者獲得正確、透明，且可判讀的資訊而非廣告，減少資訊落差，進而降低交易風險與爭議，業者回歸專業服務與誠信，

張劉權強調，栗智網的啟動，有三種重大意義，包括資訊多一分透明，民眾就多一分安心；服務多一分便利，交易就少一分風險；政府與產業多一分合作，苗栗就多一分進步。

苗栗縣政府建置「栗智網」智慧地政跨域整合平台系統今天上路，縣長鍾東錦等人啟動，並了解功能。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府建置「栗智網」智慧地政跨域整合平台系統今天上路，縣長鍾東錦等人啟動，並了解功能。記者范榮達／攝影

苗栗 苗栗縣 平台 鍾東錦 南投縣

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