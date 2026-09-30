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昔任董事公司得標金額暴增 桃市文化局長遭控瓜田李下 本人駁：非事實

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市議員李光達（右）今在議會總質詢時，質疑文化局長邱正生（左）接任前曾任董事的文創公司，在邱上任後取得市府標案金額增加。邱正生則澄清，標案過程及評選他都不參與，與廠商討論時一定有員工在場。截自議會直播
民進黨桃園市議員李光達（右）今在議會總質詢時，質疑文化局長邱正生（左）接任前曾任董事的文創公司，在邱上任後取得市府標案金額增加。邱正生則澄清，標案過程及評選他都不參與，與廠商討論時一定有員工在場。截自議會直播

民進黨桃園市議員李光達今在議會總質詢時質疑，文化局長邱正生接任前曾任董事的文創公司，在邱上任後取得桃園市府標案金額增加，並轉述文化局員工反映，邱曾請員工離席、單獨與廠商談話，質疑恐有瓜田李下及利益迴避疑慮。邱正生回應，相關說法恐非事實，他不參與標案過程及評選，與廠商討論時也一定有員工在場；市長張善政表示，相信市府員工操守。

李光達表示，近來自媒體流傳相關資料，邱正生接任文化局長前，曾擔任藝高文創公司董事，從得標資料可見，邱正生上任前，該公司取得文化局標案金額約3100多萬元，上任後增加4700多萬元；市府其他單位標案部分，上任前為0，上任後增約3700多萬元。

李光達表示，市府可能認為邱正生上任後已辭去董事，與該公司已無關係，但是否仍有「瓜田李下」之嫌，市府應審慎看待。他並轉述文化局員工說法，指曾有廠商出席時，邱正生請員工離開後單獨與廠商談話；部分員工依標案內容要求得標廠商執行行銷推廣工作時，廠商卻可直接向局長反映，員工若要求較多，也可能被局長找去談話。

李光達強調，他並非要指控或打擊邱正生人格，而是轉達文化局內部員工反映，每個人的感受可能不同，但局長與廠商之間仍應注意分際。同一標案有許多員工參與執行，對廠商的要求可能不同，局長不應在與得標廠商商談後，反過來對承辦員工施壓；實際情況如何，市府仍可透過政風單位了解。

邱正生回應，李光達所說的情況「恐怕不是事實」，他與廠商討論事情時，一定會有專委或業務課員工在場，不會單獨與廠商談話。他也強調，標案從辦理到評選過程，他都不參與，相關事項都是廠商得標後，召開審查會或工作會議時才討論，標案執行期間也有相關監督及要求機制。

張善政表示，他對任內任用的局處首長整體表現相當滿意，利益迴避本來就是公務員應遵守的規範，包括他自己持有的股票也受到監察院相關規範，他相信市府員工的操守。

董事 文化局 張善政 桃園

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