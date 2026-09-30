平鎮臨時站鋼構橋別急著拆！議員籲轉型通行 桃市府：爭取保留

桃園鐵路地下化工程持續推進，平鎮臨時站將於10月3日啟用，議員黃敬平今在議會總質詢指出，鐵道局施工期間在老街溪搭設臨時鋼構橋，工程結束後恐面臨拆除，要求市府爭取保留，轉型供行人、自行車及機車通行，避免既有設施直接拆掉。捷工局回應，鐵路橋載重改作公路橋不是問題，會與鐵道局研議爭取不拆；都發局也將納入周邊整體開發評估。

桃園鐵路地下化工程施工期間，鐵道局在大昌路路尾、老街溪旁搭設鋼構橋，目前主要供工程機具及車輛進出。由於老街溪阻隔兩岸，廣仁里一帶居民前往新富街及平鎮臨時站周邊，約需繞行1.5至2公里。鋼構橋所在位置未來將銜接平鎮高中南側整體開發區，區內並規畫藝文中心等設施。

黃敬平表示，車站啟用後，周邊交通能否真正串聯同樣重要，繞行1.5至2公里對汽車影響有限，但對行人、自行車、機車族、學生及長者差異很大。現有鋼構橋已具備跨越老街溪條件，若經結構安全、鐵路營運及交通規畫等專業評估可行，應爭取保留，串聯大昌路與新富街兩側。

黃敬平指出，不能因為原本是臨時設施，工程結束就直接拆除，若拆掉後才發現地方有需求，未來重新興建反而得再投入經費。他要求市府先與鐵道局協調，若對方準備拆除，應先確認市府是否接手，「不要先拆了，才發現地方需要。」

副市長王明鉅回應，相關橋梁是否保留仍涉及工程及後續管理問題，將再確認討論。捷工局表示，一般鐵路橋載重改作公路橋沒有問題，若這座鋼構橋能保留，對老街溪兩岸往來確實方便，會與鐵道局研議爭取不拆。

都發局表示，鋼構橋所在位置未來直接銜接平鎮高中南側整體開發區，目前規畫時也在思考新貴北街如何跨越老街溪及跨橋需求，若要永久保留鋼構橋，未來如何銜接整開區交通動線，也會一併納入考量。