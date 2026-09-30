快訊

震央在日本與那國島近海！下午1時規模5.9地震 最大震度2級18縣市有感

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

平鎮臨時站鋼構橋別急著拆！議員籲轉型通行 桃市府：爭取保留

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園鐵路地下化工程在平鎮大昌路路尾、老街溪旁搭設臨時鋼構橋，目前供工程車輛通行。議員黃敬平建議工程結束後保留再利用，串聯老街溪兩岸交通，市府表示將與鐵道局研議爭取不拆。截自議會直播
桃園鐵路地下化工程在平鎮大昌路路尾、老街溪旁搭設臨時鋼構橋，目前供工程車輛通行。議員黃敬平建議工程結束後保留再利用，串聯老街溪兩岸交通，市府表示將與鐵道局研議爭取不拆。截自議會直播

桃園鐵路地下化工程持續推進，平鎮臨時站將於10月3日啟用，議員黃敬平今在議會總質詢指出，鐵道局施工期間在老街溪搭設臨時鋼構橋，工程結束後恐面臨拆除，要求市府爭取保留，轉型供行人、自行車及機車通行，避免既有設施直接拆掉。捷工局回應，鐵路橋載重改作公路橋不是問題，會與鐵道局研議爭取不拆；都發局也將納入周邊整體開發評估。

桃園鐵路地下化工程施工期間，鐵道局在大昌路路尾、老街溪旁搭設鋼構橋，目前主要供工程機具及車輛進出。由於老街溪阻隔兩岸，廣仁里一帶居民前往新富街及平鎮臨時站周邊，約需繞行1.5至2公里。鋼構橋所在位置未來將銜接平鎮高中南側整體開發區，區內並規畫藝文中心等設施。

黃敬平表示，車站啟用後，周邊交通能否真正串聯同樣重要，繞行1.5至2公里對汽車影響有限，但對行人、自行車、機車族、學生及長者差異很大。現有鋼構橋已具備跨越老街溪條件，若經結構安全、鐵路營運及交通規畫等專業評估可行，應爭取保留，串聯大昌路與新富街兩側。

黃敬平指出，不能因為原本是臨時設施，工程結束就直接拆除，若拆掉後才發現地方有需求，未來重新興建反而得再投入經費。他要求市府先與鐵道局協調，若對方準備拆除，應先確認市府是否接手，「不要先拆了，才發現地方需要。」

副市長王明鉅回應，相關橋梁是否保留仍涉及工程及後續管理問題，將再確認討論。捷工局表示，一般鐵路橋載重改作公路橋沒有問題，若這座鋼構橋能保留，對老街溪兩岸往來確實方便，會與鐵道局研議爭取不拆。

都發局表示，鋼構橋所在位置未來直接銜接平鎮高中南側整體開發區，目前規畫時也在思考新貴北街如何跨越老街溪及跨橋需求，若要永久保留鋼構橋，未來如何銜接整開區交通動線，也會一併納入考量。

議員 平鎮 黃敬平 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台鐵桃園平鎮臨時站10月3日通車 乘客盼西側也能直接走進車站不要繞路

桃園鐵路地下化平鎮臨時站來了 台鐵宣布：周六通車

火車來了 台鐵桃園平鎮臨時站周六啟用

可行性研究議會過關！台南善化車站開發 拚與捷運深綠線共構

相關新聞

昔任董事公司得標金額暴增 桃市文化局長遭控瓜田李下 本人駁：非事實

民進黨桃園市議員李光達今在議會總質詢時質疑，文化局長邱正生接任前曾任董事的文創公司，在邱上任後取得桃園市府標案金額增加，並轉述文化局員工反映，邱曾請員工離席、單獨與廠商談話，質疑恐有瓜田李下及利益迴避疑慮。邱正生回應，相關說法恐非事實，他不參與標案過程及評選，與廠商討論時也一定有員工在場；市長張善政表示，相信市府員工操守。

平鎮臨時站鋼構橋別急著拆！議員籲轉型通行 桃市府：爭取保留

桃園鐵路地下化工程持續推進，平鎮臨時站將於10月3日啟用，議員黃敬平今在議會總質詢指出，鐵道局施工期間在老街溪搭設臨時鋼構橋，工程結束後恐面臨拆除，要求市府爭取保留，轉型供行人、自行車及機車通行，避免既有設施直接拆掉。捷工局回應，鐵路橋載重改作公路橋不是問題，會與鐵道局研議爭取不拆；都發局也將納入周邊整體開發評估。

龍潭轉運站啟用首日 乘客吐槽資訊不足、一樣塞車沒座位

桃園市龍潭轉運站今日正式啟用，網友在平台直白反映市區公車、高速公路客運、桃小巴全「擠」進來，加上最熱門的上班族709公車（大溪、龍潭往返新北城永寧捷運站）路線調整，還有轉運站外大昌路尖峰時間車流比平時更塞，對市府先前宣傳大利多不領情。

敬老愛心卡再升級 竹市民眾黨提掛號費、長照車、藝文門票也能折

民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行記者會，肯定市長高虹安任內擴大敬老愛心卡點數及使用範圍，並提出共同政見，主張再擴充折抵醫療院所掛號費、長照交通車及公立文化場館門票，讓敬老福利延伸至醫療、長照與文化生活。

苗栗推動台語家庭徵集辦理多元課程 全縣「台語家庭」註冊數突破400戶

苗栗縣政府配合文化部推動台語家庭徵集，串聯地方文化資源及建構沉浸式母語學習情境，今年7至9月密集辦理意識培力、台語講故事、在地走讀與手作體驗等66場次多元課程，吸引1200人次參與共學，同時透過多元管道推廣，成功輔導全縣新增多戶加入「台語家庭」，使台語家庭累計註冊數突破400戶。

三鶯線延伸桃園八德段今雙決標 年底開工拚2034年通車

三鶯線今年6月底通車後，延伸桃園八德段再有新進度，新北市捷運局今天宣布，三鶯線延伸八德段「全線機電系統標」及「地下段土建標」同步決標，預計年底正式開工，朝2034年完工通車目標邁進，未來從新北搭乘三鶯線可一路直達桃園八德，實現一車到底。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。