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龍潭轉運站啟用首日 乘客吐槽資訊不足、一樣塞車沒座位

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
轉運站等車動線和走道應該要劃分更清楚。圖／議員徐玉樹提供
轉運站等車動線和走道應該要劃分更清楚。圖／議員徐玉樹提供

桃園市龍潭轉運站今日正式啟用，網友在平台直白反映市區公車、高速公路客運、桃小巴全「擠」進來，加上最熱門的上班族709公車（大溪、龍潭往返新北城永寧捷運站）路線調整，還有轉運站外大昌路尖峰時間車流比平時更塞，對市府先前宣傳大利多不領情。

不過也有網友「勸和」，認為一開始確實有些班次、路線調整與車站管理需要一段時間適應，例如原來運動公園站北上有4條路線公車、客運可以選，現在剩二個了，709進轉運站以後取消運動公園站，不過增加第二市場、佳佳商場、大同社區、龍潭國中4個站點也不錯，市府應該加強宣傳。

市議員徐玉樹表示，他上午6點多到9點在轉運站了解第一天營運狀況，市府確實要再加強宣傳，現場也看到一些缺失要改善，包括桃小巴沒有停車位，私人轎車會開進場內，1820客運在轉運站未保留車位給民眾上車；進出轉運站的車子容易在機車停車場邊卡住堵車，乘客候車排隊也影響走道暢通，還有，市府應畫線和張貼禁止吸煙；其他像計程車候車區、站體後方彎道狹窄、人行道欠缺完整規畫、廁所位置尷尬都要改善。轉運站外原有路線和站點調整，無論增加或減少都要加強宣導。

議員劉熒隆認為問題確實多，市府要確保鄉親在龍潭轉運站搭乘國道客運有座位能上車才能凸顯轉運站設立的優點，他建議清晨往雙北尖峰時間要有從轉運站為起點的首發車，另外，檢討轉運站外其他站點包括中正路的沿路站點，做好配套措施，加強宣導龍潭轉運站資訊及減少公車路線變動以免造成民眾的不適，同時加強市區環狀到達轉運站的接駁，因應轉運站 而更改路線的公車站點，要有明顯的標示說明與接駁服務。議員劉熒隆強調轉運站必須持續優化、轉乘要更順暢，才能真正讓上班族和其他乘車鄉親有感與帶動地方觀光。

龍潭網友表示不明白為何規畫709進轉運站，運動公園就沒站了，路線變了上班今日也遲到，龍潭市區搭公車、客運沒有比較方便，也找不到「大龍竹」新路線的班次資訊，感覺就是為了把很多公車、客運車趕進龍潭轉運站製造交通樞紐的地標形象，調整路線還有班次等配套措施讓人覺得草率。

交通局表示，龍潭轉運站統合國道客運、市區公車與在地接駁系統，每日預計提供600至700班次服務，車站有6席大客車月台，長途國道客運、短程市區公車動線分流，藉此紓解過往市區幹道的壅塞情形，會持續滾動式檢討強化成效。

交通局說明，龍潭轉運站今日啟用有7條國道客運路線、18條市區客運及2條免費公車，新增2條「桃小巴」路線與「16大龍竹」幹線往返新竹高鐵站，每日提供往返20班次，市民卡免費搭乘優惠。轉運站外設置YOUBIKE站與120多個機車免費停車位，一旁也規畫民營汽車停車場預計年底完成，可提供52個小汽車格與15個大客車格位。

議員徐玉樹指出桃小巴沒車位。圖／議員徐玉樹提供
議員徐玉樹指出桃小巴沒車位。圖／議員徐玉樹提供

龍潭轉運站首日啟用，機車停車格需求高。圖／議員徐玉樹提供
龍潭轉運站首日啟用，機車停車格需求高。圖／議員徐玉樹提供

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