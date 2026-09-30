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敬老愛心卡再升級 竹市民眾黨提掛號費、長照車、藝文門票也能折

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行記者會，主張擴充敬老愛心卡折抵醫療院所掛號費、長照交通車及公立文化場館門票，讓敬老福利延伸至醫療、長照與文化生活。圖／民眾黨新竹黨部提供
民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行記者會，主張擴充敬老愛心卡折抵醫療院所掛號費、長照交通車及公立文化場館門票，讓敬老福利延伸至醫療、長照與文化生活。圖／民眾黨新竹黨部提供

民眾黨新竹市議員及議員參選人今舉行記者會，肯定市長高虹安任內擴大敬老愛心卡點數及使用範圍，並提出共同政見，主張再擴充折抵醫療院所掛號費、長照交通車及公立文化場館門票，讓敬老福利延伸至醫療、長照與文化生活。

香山區市議員參選人葉國文表示，高虹安任內持續優化敬老愛心卡，使用範圍從交通逐步擴大至台鐵、國道客運、計程車、農會、藥局及運動休閒等場域，今年10月起額度更提高至1200點，也完善行動不便長輩代用機制。他提出下一階段應納入醫療院所掛號費、長照交通車及公立文化場館門票。

東區市議員李國璋表示，許多長輩因慢性病須定期看診、回診或復健，建議研議以敬老愛心卡點數折抵部分掛號費，讓福利從「行」延伸至「醫」，初期可優先與新竹市公立醫療院所合作，再逐步擴大至民間診所。

東區市議員宋品瑩指出，失能或行動不便長輩搭乘一般公車、計程車未必便利，建議整合敬老愛心卡與長照交通接送服務，讓符合資格者以點數折抵部分交通費，減輕家庭照顧者負擔。

南區市議員參選人李玫則主張，敬老政策除醫療、交通外，也應納入文化生活，研議讓敬老愛心卡折抵公有博物館、美術館、演藝場館等公立文化設施門票，鼓勵長輩走出家門參與藝文活動。

北區市議員參選人蔡文盛表示，政策擴充應以長輩實際需求及使用率為核心，持續盤點醫療、長照、文化及休閒服務，透過跨局處整合及公私協力增加使用情境。

西區市議員參選人施淑婷指出，高齡、失能或不便外出的長輩即使卡片有點數，也可能難以使用，肯定目前開放符合資格家屬協助代買，未來仍應持續降低使用門檻。

山地原住民市議員參選人趙若芸則肯定市府放寬原住民族長輩55歲即可請領敬老卡，認為未來可進一步整合醫療、長照、交通與文化資源。

民眾黨新竹市議員及議員參選人共同表示，未來進入市議會後，將支持持續精進敬老愛心卡相關政策及預算，朝就醫、長照、休閒、文化與生活「一卡多用」方向發展。

長照 民眾黨 高虹安 敬老卡

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