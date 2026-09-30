苗栗推動台語家庭徵集辦理多元課程 全縣「台語家庭」註冊數突破400戶

苗栗縣政府配合文化部推動台語家庭徵集，串聯地方文化資源及建構沉浸式母語學習情境，今年7至9月密集辦理意識培力、台語講故事、在地走讀與手作體驗等66場次多元課程，吸引1200人次參與共學，同時透過多元管道推廣，成功輔導全縣新增多戶加入「台語家庭」，使台語家庭累計註冊數突破400戶。

苗栗縣文化觀光局指出，培育台語家庭計畫以「做伙講 Tâi-gí」為核心，帶領親子走入海線四鄉鎮後龍、竹南、通霄、苑裡，活動特別打破傳統教室的空間限制，將學習場域直接延伸至社區與自然生態中，例如在後龍合歡石滬，親子一同踏浪體驗先民利用潮汐捕魚的石滬智慧；在通霄田鱉米農場，大小朋友於夜間走入田野觀察生態、學習架設自動相機。透過真實的情境互動，讓孩子在探索過程中，自然而然使用台語分享觀察心得，體驗最道地的母語樂趣。

文觀局表示，參與的家長紛紛回饋認為這樣的母語學習方式生動有趣，跳脫單向教學與課本框架，透過「生活化、在地化」的單元設計，將台語融入遊戲、走讀與藝術創作，不用刻意死記硬背，就能讓平時較少講台語的孩子在歡樂氛圍中開口說台語，無形中建立起在家說母語的習慣。

文觀局長林彥甫表示，為提供便利的申辦服務，文觀局積極整合海線圖書館、獨立書店及在地社區據點（例如苑裡掀海風、竹南蕃社30、通霄幽谷書屋）現場發放文化部台語禮包與苗栗加碼好禮，也規畫圖書館定期駐點、活動現場輔導等多重管道，協助民眾完成註冊與綁定。未來將持續推動母語友善環境，在「做伙講、做伙耍」的情境中快樂學台語，讓台語文化在家庭與社區中深耕普及。

苗栗縣配合文化部推動台語家庭徵集，串聯地方文化資源及建構沉浸式母語學習情境，今年7至9月密集辦理意識培力、台語講故事、在地走讀與手作體驗等66場次多元課程。圖／苗栗縣政府提供