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公有委外拖吊場員工陳情「沒勞健保、勞退」 竹市府2周內查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員鄭慶欽接獲陳情，新竹市警察局公有拖吊場委外人員疑未完整投保勞健保、提撥勞退，甚至以承攬方式規避雇主責任。圖／新竹市政府提供
新竹市議員鄭慶欽接獲陳情，新竹市警察局公有拖吊場委外人員疑未完整投保勞健保、提撥勞退，甚至以承攬方式規避雇主責任。圖／新竹市政府提供

拖吊車司機、隨車人員長時間在道路第一線作業，除有交通事故風險，也可能與民眾發生衝突。新竹市議員鄭慶欽接獲陳情，公有拖吊場委外人員疑未完整投保勞健保、提撥勞退，甚至以承攬方式規避雇主責任；市府允諾2周內稽查，若違法將依法開罰。

鄭慶欽今天在市議會總質詢指出，接獲民眾陳情，公有違規車輛拖吊場第一線委外人員，疑有承攬廠商未依勞動法令，為勞工投保勞健保、職災保險及提撥勞退，甚至可能以承攬契約包裝實質僱傭關係，規避雇主責任。

鄭慶欽表示，公部門委外業務不能成為勞動條件的法律盲區，市府應帶頭保障勞工權益。他質詢市府，目前拖吊場第一線隨車作業員、拖吊車司機及場內人員共有多少人？相關契約性質為何？市府是否掌握人員投保及勞退提撥情形，近2年又是否曾接獲陳情，或對承包商進行勞動檢查、投保稽核？

鄭慶欽指出，若廠商以承攬契約包裝實質僱傭關係，規避替司機、隨車人員投保勞健保及提撥6%勞退，市府除應查明，也應釐清委外契約是否訂有違約罰則或終止契約條款。

他也說，拖吊作業屬高風險道路外勤工作，第一線人員可能遭遇交通事故或與民眾發生肢體衝突，若缺乏足額職災保險，一旦發生事故，生命、財產及勞動權益恐缺乏保障，不能等受傷後才提供補助。他要求勞青處2周內進駐拖吊保管場，全面查核勞健保、職災保險、出勤紀錄及加班費給付情形。

勞工及青年處長吳達偉回應，拖吊場並非勞青處主管業務，目前未掌握場內員工人數，近2年也未接獲拖吊場或委外員工相關投訴；不過，不論政府委外或民間企業經營，雇主都應依法提供勞工相關保障。

吳達偉表示，若雇主未依法替勞工投保，或工時、加班費等違反勞動法令，將依法查處、開罰並要求限期改善。針對議員反映的陳情，勞青處將與拖吊場及委外業者聯繫，並允諾2周內進行稽核，查明是否有違法情況。

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