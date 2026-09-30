等車比搭車還久 鍾東錦爭取高鐵苗栗站常態增班

台灣高鐵苗栗站離峰時段1個小時1班車，鄉親抱怨「等車時間比搭車時間長」，明年台灣燈會主燈區在高鐵苗栗站特定區，縣長鍾東錦爭取常態增班，尤其燈會期間，爭取平日、假日加開及增停班次，並要求班表提早確定，讓接駁車時間能夠準確銜接。

聯合報系昨天報導地方人士希望高鐵苗栗站增班的心聲，苗栗縣政府今年也在北台8縣市區域發展推動委員會提案，鍾東錦在臉書說話了，他指出，高鐵新世代列車預計2027年下半年起陸續投入營運，苗栗要把握增加運能的機會，透過立委陳超明協力運作，從早上北上、傍晚南下，及周末返鄉時段，爭取常態增班，尖峰增加停靠，讓高鐵苗栗站的功能性更加完備。

台灣燈會明年在苗栗舉行，主燈區在高鐵特定區，鍾東錦表示，縣府已多次和高鐵、台鐵討論增班、轉乘及散場疏運，燈會期間爭取平日、假日加開，及增停班次，並要求班表提早確定，讓接駁車時間能夠準確銜接，初步規畫9人座接駁車作為備案，原則每15至20分鐘一班，苗栗、後龍及竹南等車站，也會納入人潮過多時的替代疏運規畫。

據了解，高鐵苗栗站2015年12月啟用，運量2023年突破200萬人次，達到219萬4536人次，平均一天5996人次，2024年238萬0410人次，平均一天6504人次，去年264萬0273人次，平均一天7234人次，地方人士認為苗栗站運量受制班次，仍能持續成長，數字會說話，苗栗站有增班需求。

苗栗縣議會議長李文斌表示，高鐵苗栗站出入人員越來越多，有必須加班車的需求，明年台灣燈會在苗栗，及未來苗栗科技園區發展趨勢，苗栗高鐵的進步速度越來越快。

後龍鎮長謝清輝指出，近年苗栗產業蓬勃發展，與後龍高鐵苗栗站特定區人口大幅增長，苗栗站的旅運需求已不可同日而語，加上便利的聯外交通，連台中海線市民跨區轉乘北上，搭乘人次顯著增加，現行的班次密度已無法滿足地方日益加深的乘車需求，期盼台灣高鐵將苗栗站納入優先增班考量。