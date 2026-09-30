火車來了 台鐵桃園平鎮臨時站周六啟用

桃園鐵路地下化工程推動中，交通部增設平鎮車站，先增設平鎮臨時站，十月三日啟用，可紓解中壢站人潮與周邊交通。彰化縣二林轉運站昨啟用，整合國道、市區客運十四條，還有幸福巴士每日八班次，服務二林偏鄉。

平鎮市區多年沒有火車站，交通部採納地方意見，在中壢站、埔心站之間規畫平鎮永久站，並先設臨時站，地點在新富一街、環南路地下道附近。台鐵表示，平鎮站可提升都會區大眾運輸便利性，帶動地方發展。

平鎮臨時站十月三日啟用，每日停靠區間車上下行共一百廿六列次，可紓緩周邊交通。議員陳韋曄建議，出入口集中東側新富一街，西側乘客須繞行地下道，多走六百至九百公尺，建議增設跨站天橋，但未獲採納。

市府回應，臨時站僅設跨越鐵道至月台的站內天橋，未延伸至西側隆興街，已向中央建議延伸至站外，經費約七千六百萬元，盼納入鐵道局計畫，但交通部未鬆口，市府仍在努力。

彰化二林轉運站昨啟用，由員林客運營運，彰化縣長王惠美昨主持啟用典禮，她強調，「經濟要好，交通一定要通」，轉運站工程費時二年，整合三條市區客運、十條公路客運與一條國道客運，二林、芳苑、竹塘與大城等鄉鎮、十萬多人搭車更便利。

公路局副局長周廷彰是彰化子弟，曾任職彰化縣府，他表示，二林轉運站啟用後，彰化鄉親去台北、彰化高鐵、南投溪頭等地都很方便，將與縣府合作推動T-PASS公共運輸計畫與電動巴士補助，打造彰化交通更便捷。

縣府規畫在全縣設置八處轉運站，除二林轉運站已啟用，高鐵彰化轉運站、員林轉運站、鹿港轉運站預計十一月啟用，其餘轉運站規畫中。