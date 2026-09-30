另類藍白合 竹北市代會主席挺邱臣遠

民眾黨創黨主席柯文哲昨陪竹北市長參選人邱臣遠參拜祈福，國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢以天后宮主委身分接待，並公開表達支持，再添「另類藍白合」話題。

邱臣遠說，向代表會主席請益很正常。國民黨竹北市長參選人吳旭智陣營說「尊重」。民進黨竹北市長參選人曾聖凱說「正向看待」。

竹北市長一役藍白破局後，邱臣遠先後與民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方、林啟賢同框。邱臣遠表示，參選人向代表會主席請益交流很正常，市政建設也需要代表會支持，「朋友要多、敵人要少」，將持續爭取跨黨派及在地市民認同。

吳旭智陣營對於外傳綠白合、另類藍白合等，都簡短回應「尊重」。曾聖凱表示，持正向看待，鄭朝方在公開場合與各黨派互動很正常，「不存在合體之說」，要延續鄭朝方市政方向，自己才是人選，不會因為一場活動同台就受影響。

吳旭智昨攜家人到興隆公園，與百名親子大跳「極球操」；他端出運動政策，主打「一里一運動場地」、全齡運動空間及串聯東西區運動廊帶。

曾聖凱昨端出交通升級「三箭」，主打停車ｅ化二點○、公車二點○及黃金通學線智慧化，盼以數位科技改善停車、公車資訊及學生通學需求，搶攻通勤族與親子家庭。

新竹縣長選戰倒數，藍綠陣營持續推出政見。鄭朝方本周六將成立競選總部，這次不安排政要或意見領袖掛名主任委員，而是將位置留給縣民，強調「全體新竹縣民，就是我最佳的團隊、最佳的主任委員」。

徐欣瑩推出第三波「二○三○新竹女力」政見，主張增設夜間、假日臨托，強化居家托育媒合，並打造育兒資源Ａｐｐ，整合臨托預約、托育媒合、幼兒健康、早療及申辦追蹤等資訊。