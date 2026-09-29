桃園龍元宮廟街設計生活節 副市長蘇俊賓：台灣設計展延伸五感齊發

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往龍潭區龍元宮，出席「2026龍元好願－廟街設計生活節」，並表示龍元宮是桃園充滿設計能量的傳統廟宇，今年活動以「五感」為核心，串聯在地業者、表演團隊及青年設計師，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺等面向，展現龍潭多元的生活與文化魅力；期盼將台灣設計展的設計能量延伸至龍潭及大龍門地區，讓更多人看見桃園不同世代交織出的設計之美。

蘇俊賓指出，這次活動將設計精神轉化為貼近日常的生活體驗，視覺結合國內首屈一指的即將成真火舞團，聽覺有享譽國際的龍潭愛樂樂團，味覺串聯全國知名觀光工廠手信坊、名人堂大飯店，嗅覺規畫快閃香舖，觸覺則透過遊程及各項體驗活動呈現，讓民眾不只是「看得到」，更能聽得到、吃得到、聞得到、摸得到。從表演團隊、觀光工廠到在地旅宿，各領域夥伴共同參與，展現龍潭豐沛的地方能量，讓更多人看見龍潭、認識龍潭。

蘇俊賓也提到，傳統廟宇凝聚許多前人的工藝智慧與藝術美學，而龍元宮難能可貴之處，在林錦浪主委大力的支持下，持續導入設計能量，邀請青年設計師走入廟宇，為傳統場域注入新的活力，也可從採藥、煉丹童子神將的製作，到龍元宮主殿階梯上保護龍柱、御路的不銹鋼架調整，在在讓廟宇在保存歷史文化的同時，也能持續創造新的故事、書寫新的歷史。

龍潭龍元宮主任委員林錦浪表示，龍元宮已有兩百多年歷史，除了延續信仰文化及慈善公益，也希望讓青年以更多元的方式參與廟務，為傳統廟宇注入新活力。活動結合在地青年與設計師，規畫戶外劇場、物產禮盒及米食體驗等內容，邀請民眾走進廟街、品嘗在地美食、探訪老城，深入認識龍潭的歷史與文化。

客家局表示，活動以「地方生活設計 Local Living Design」為核心，10月2日至11月1日陸續推出神龍百戲劇場、廟埕街道家具、豐盛平安福箱、廟口快閃香舖、穀日社米食堂，及老城廟街行旅六大主題活動，從廟埕空間、飲食文化到街區遊程，打造融合傳統與創新的生活體驗。現場也公布以傳說中以黃龍為原型打造的吉祥物「元寶YUAN BAO」，透過更活潑、貼近日常的方式，讓龍潭地方故事走進民眾生活。

今日包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、客家事務局長范姜泰基、青年事務局長侯佳齡、龍潭區農會理事長謝明宏、龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇都出席活動。

蘇俊賓肯定龍元宮是桃園充滿設計能量的傳統廟宇。圖／客家事務局提供