快訊

女童遭掛畜生牌遊街 家屬曝「兄妹都被父打」目睹妹妹被揍到流血

流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次

每月給媽媽1萬元養老…孝順男連續匯款3年 某日赫見銀行明細瞬間傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園龍元宮廟街設計生活節 副市長蘇俊賓：台灣設計展延伸五感齊發

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓說明今年活動以「五感」為核心，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺等面向，展現龍潭多元的生活與文化魅力。圖／客家事務局提供
蘇俊賓說明今年活動以「五感」為核心，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺等面向，展現龍潭多元的生活與文化魅力。圖／客家事務局提供

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往龍潭區龍元宮，出席「2026龍元好願－廟街設計生活節」，並表示龍元宮是桃園充滿設計能量的傳統廟宇，今年活動以「五感」為核心，串聯在地業者、表演團隊及青年設計師，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺等面向，展現龍潭多元的生活與文化魅力；期盼將台灣設計展的設計能量延伸至龍潭及大龍門地區，讓更多人看見桃園不同世代交織出的設計之美。

蘇俊賓指出，這次活動將設計精神轉化為貼近日常的生活體驗，視覺結合國內首屈一指的即將成真火舞團，聽覺有享譽國際的龍潭愛樂樂團，味覺串聯全國知名觀光工廠手信坊、名人堂大飯店，嗅覺規畫快閃香舖，觸覺則透過遊程及各項體驗活動呈現，讓民眾不只是「看得到」，更能聽得到、吃得到、聞得到、摸得到。從表演團隊、觀光工廠到在地旅宿，各領域夥伴共同參與，展現龍潭豐沛的地方能量，讓更多人看見龍潭、認識龍潭。

蘇俊賓也提到，傳統廟宇凝聚許多前人的工藝智慧與藝術美學，而龍元宮難能可貴之處，在林錦浪主委大力的支持下，持續導入設計能量，邀請青年設計師走入廟宇，為傳統場域注入新的活力，也可從採藥、煉丹童子神將的製作，到龍元宮主殿階梯上保護龍柱、御路的不銹鋼架調整，在在讓廟宇在保存歷史文化的同時，也能持續創造新的故事、書寫新的歷史。

龍潭龍元宮主任委員林錦浪表示，龍元宮已有兩百多年歷史，除了延續信仰文化及慈善公益，也希望讓青年以更多元的方式參與廟務，為傳統廟宇注入新活力。活動結合在地青年與設計師，規畫戶外劇場、物產禮盒及米食體驗等內容，邀請民眾走進廟街、品嘗在地美食、探訪老城，深入認識龍潭的歷史與文化。

客家局表示，活動以「地方生活設計 Local Living Design」為核心，10月2日至11月1日陸續推出神龍百戲劇場、廟埕街道家具、豐盛平安福箱、廟口快閃香舖、穀日社米食堂，及老城廟街行旅六大主題活動，從廟埕空間、飲食文化到街區遊程，打造融合傳統與創新的生活體驗。現場也公布以傳說中以黃龍為原型打造的吉祥物「元寶YUAN BAO」，透過更活潑、貼近日常的方式，讓龍潭地方故事走進民眾生活。

今日包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、客家事務局長范姜泰基、青年事務局長侯佳齡、龍潭區農會理事長謝明宏、龍潭愛樂管弦樂團團長張鴻宇都出席活動。

蘇俊賓肯定龍元宮是桃園充滿設計能量的傳統廟宇。圖／客家事務局提供
蘇俊賓肯定龍元宮是桃園充滿設計能量的傳統廟宇。圖／客家事務局提供

桃園市2026龍元好願－廟街設計生活節即將登場。圖／客家事務局提供
桃園市2026龍元好願－廟街設計生活節即將登場。圖／客家事務局提供

蘇俊賓 宮廟 桃園

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中原大學設計學士原專班串聯復興原鄉 深化設計與部落學習

中秋連假單日1.1萬人湧日月潭伊達邵 觀光署分析國旅吸客誘因

有些事不做，真的會慢慢不見——專訪新北市政府客家事務局局長劉冠吟

慶祝教師節！台中孔廟祭孔大典延續傳統禮制

相關新聞

桃園龍元宮廟街設計生活節 副市長蘇俊賓：台灣設計展延伸五感齊發

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往龍潭區龍元宮，出席「2026龍元好願－廟街設計生活節」，並表示龍元宮是桃園充滿設計能量的傳統廟宇，今年活動以「五感」為核心，串聯在地業者、表演團隊及青年設計師，從視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺等面向，展現龍潭多元的生活與文化魅力...

台鐵桃園平鎮臨時站10月3日通車 乘客盼西側也能直接走進車站不要繞路

台鐵公司宣布桃園鐵路地下化工程之一平鎮臨時站10月3日（周六）啟用，每日停靠區間車上下行合計126列次，可協助中壢車站分流及紓緩周邊交通。

新竹城市願景展延期 議員質疑千萬展區太晚決標「趕不及」市府回應

新竹市城市願景展原訂10月3日登場，卻在開展前一周延期。市議員林彥甫質疑，原因恐是千萬元跨界展區8月底才決標來不及完成，並質疑市府挪用預算；市府今澄清，延期是考量場館法定程序、安全及整備進度，兩項採購案工作範疇不同，並無預算暴增或挪用。

林月琴博士論文IRB審查爭議 余文忠批林誠信問題 林月琴駁余混淆視聽

苗栗市長選舉攻防迸火花，國民黨競選連任余文忠今天質疑對手民進黨立委林月琴誠信問題，警察大學博士論文研究對象是易受傷害族群，未依法經人體研究倫理審查委員會（IRB）審查；林月琴反駁論文屬社會科學研究，依當時警大的規定不需經過IRB審查，余混淆視聽。

竹北市長選戰打交通牌 曾聖凱推停車好找、公車好查、通學安心三箭

竹北市長選戰倒數，各陣營持續端政見搶攻選票。民進黨參選人曾聖凱今鎖定市民關切的交通議題，端出交通服務升級「三箭」，主打停車e化2.0、公車2.0及黃金通學線智慧化，盼以數位科技改善停車、公車資訊及學生通學需求，搶攻通勤族與親子家庭支持。

竹北市長選戰打運動牌 吳旭智拋運動廊帶、全齡場域搶票

竹北市長選戰升溫，各參選人近期密集走入市場、公園及社區搶攻基層選票。國民黨參選人吳旭智昨攜家人現身興隆公園家庭運動日，與百名親子大跳「極球操」，並端出運動政策，主打「一里一運動場地」、全齡運動空間及串聯東西區運動廊帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。