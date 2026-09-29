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台鐵桃園平鎮臨時站10月3日通車 乘客盼西側也能直接走進車站不要繞路

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台鐵平鎮臨時站月台。圖／交通部鐵道局粉專
台鐵平鎮臨時站月台。圖／交通部鐵道局粉專

台鐵公司宣布桃園鐵路地下化工程之一平鎮臨時站10月3日（周六）啟用，每日停靠區間車上下行合計126列次，可協助中壢車站分流及紓緩周邊交通。

平鎮過去沒有火車站，交通部推動推動桃園鐵路地下化工程採納地方意見，規畫平鎮永久站並先蓋臨時站，地址在平鎮區新富一街靠近環南路地下道，縱貫線基隆站往南算起69公里處，在中壢站、埔心（楊梅區）站之間。列車車次、時刻已經可以在台鐵官網及「台鐵e訂通」APP查詢，首班車北上清晨5點42分、南下5點48分。台鐵指出，規畫平鎮站在於便捷都會區大眾運輸服務，及縮短城鄉差距，帶動地方發展與生活機能提升，臨時站通車後能讓民眾提早感受鐵路的便捷。

不過平鎮區陳韋曄等議員在臨時站2021年11月動工時，就指出車站出入口偏重在東側新富一街，西側乘客必須繞路才能進車站，應該另外規畫天橋優化民眾搭車動線；市府也向台鐵反映，但至今未被採納。

陳韋曄說，平鎮臨時站啟用後預估每日旅客5500人次，是具規模的通勤節點，但進出站動線全集中在東側新富一街的設計極不合理。他實測乘客如果從西側要進站，必須繞環南路或正興西路地下道，多走600至900公尺等於多花9到13分鐘。

陳韋曄說，平鎮臨時站如果增設跨站天橋接西側，可以降低繞行地下道的人車交織風險，增加30%至40%的車站有效服務範圍，估計可創造7000多萬元的乘客時間價值經濟效益。他同時要求市府將無障礙電梯、雨遮及YouBike等配套納入整體計畫。

市府表示，鐵道局設計平鎮臨時站只有跨越鐵道至月台的站內天橋，未延伸車站西側外的隆興街，在西側的乘客進站確實不方便。市府已向中央建議將天橋延伸至站外，延伸經費約需7600多萬元，最好的做法是直接加入中央鐵道局地鐵計畫，市府可以協助取得土地和工程，不過交通部未鬆口，市府仍在努力。

台鐵平鎮臨時站外觀。圖／交通部鐵道局粉專
台鐵平鎮臨時站外觀。圖／交通部鐵道局粉專

台鐵平鎮臨時站全貌。圖／交通部鐵道局粉專
台鐵平鎮臨時站全貌。圖／交通部鐵道局粉專

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