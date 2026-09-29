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粉愛花草園種植「粉黛亂子草」成網美景點 苗縣府周四現勘是否移除

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「粉愛花草園」違法在農地種植粉黛亂子草，苗縣府已於本月11日發文要求業者移除並恢復農業使用。圖／翻攝臉書社團苗栗之美
「粉愛花草園」違法在農地種植粉黛亂子草，苗縣府已於本月11日發文要求業者移除並恢復農業使用。圖／翻攝臉書社團苗栗之美

苗栗縣三灣鄉粉愛花草園種植經農業部公告為雜草類有害生物的粉黛亂子草，正值花季期間，園方開放供遊客打卡，儼然成為網美景點，但因網路傳言稱「農業部核可種植」，農業部特澄清並發函苗栗縣政府辦理查處及移除作業，縣府今天通知業者將於周四前往現勘是否移除。

據了解，農業部動植物防疫檢疫署24日澄清，粉愛花草園違法在農地栽植已入侵物種，林業及自然保育署已發函苗栗縣政府辦理查處及移除作業，避免「粉黛亂子草」種子擴散、危害本土植物及生態。

粉黛亂子草是禾本科亂子草屬植物，原產於北美洲，具有極強的耐旱性、少病蟲害且種子產量驚人，其種子輕盈，極易隨風力與鳥類長距離擴散。因2021年南投縣集集鎮有業者種植此物種，防檢署曾邀集專家學者評估，確認具高入侵風險，已公告列入雜草類有害生物名單。

經查粉愛花草園園主即是2021年南投集集種植粉黛亂子草的業者，苗縣府已於本月11日發文要求移除並恢復農業使用，預定10月1日由農業處、地政處，另邀農業部林業及自然保育署聯合現勘，若業主仍未自行移除，將依法裁處。

苗縣府農業處表示，粉黛亂子草一旦失控侵入野外，將強勢排擠本土原生植物、破壞農作與生態平衡，後果不堪設想。為守護本土生物與農業安全，請業者切勿心存僥倖非法引種繁殖，違者將有「植物防疫檢疫法」第15條及22條、區域計畫法第21條等相關法規適用，違規輸入最重判3年刑責、農地非農用最重罰30萬元以下罰鍰。

另呼籲民眾若於農田或野外發現疑似栽植情形，請通報相關農業主管機關，共同攜手維護苗栗的生態環境及生物多樣性。

「粉愛花草園」栽種有害外來種植物「粉黛亂子草」，正值花季期間，園方開放供遊客打卡，儼然成為網美景點。圖／翻攝臉書社團苗栗之美
「粉愛花草園」栽種有害外來種植物「粉黛亂子草」，正值花季期間，園方開放供遊客打卡，儼然成為網美景點。圖／翻攝臉書社團苗栗之美

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