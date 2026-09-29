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新竹城市願景展延期 議員質疑千萬展區太晚決標「趕不及」市府回應

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市城市願景展原訂10月3日登場，卻在開展前一周延期。市議員林彥甫質疑，原因恐是千萬元跨界展區8月底才決標來不及完成。記者黃羿馨／攝影
新竹市城市願景展原訂10月3日登場，卻在開展前一周延期。市議員林彥甫質疑，原因恐是千萬元跨界展區8月底才決標來不及完成。記者黃羿馨／攝影

新竹市城市願景展原訂10月3日登場，卻在開展前一周延期。市議員林彥甫質疑，原因恐是千萬元跨界展區8月底才決標來不及完成，並質疑市府挪用預算；市府今澄清，延期是考量場館法定程序、安全及整備進度，兩項採購案工作範疇不同，並無預算暴增或挪用。

林彥甫指出，城市願景展由都發處主責，文創館使用執照變更也由都發處審查，市府不可能未掌握進度。主要展覽原以都更基金編列1600萬元，3月底已決標，但產發處8月又招標「城市願景展產官學跨界合作展區」，預算近1445萬元，8月25日決標，距原訂開展僅約1個半月，質疑展區趕不及完成才是延期主因，也要求市府說明經費來源及必要性。

市府都發處回應，9月24日檢視場館工程、法定程序及展覽整備進度，考量開展前仍須完成場地整備、設備測試及安全確認，為確保場館合法、安全及展覽品質，9月25日決定調整展期，隔日對外說明。

都發處強調，願景展涉及兩件不同採購案，主要展覽規畫與執行案決標1600萬元；另由產發處辦理「ESG × SBIR × USR產官學跨界合作展區」，決標1445萬元，兩案工作範疇不同，並非將原1600萬元追加至3045萬元，且決標金額不等於實際支付金額。

都發處指出，1600萬元經費已於去年依預算程序送議會審議通過，今年依法招標執行，並無挪用其他預算。產發處則表示，跨界合作展區主要呈現市府與企業、大專院校既有合作成果，目前主視覺、場館配置及展示素材等前期工作均依進度辦理，將配合新展期執行。

市府表示，展期調整後將盤點兩案履約情形，已完成且可延續使用的成果以續用為原則，避免重複支出；若涉及契約變更或新增費用，也將依契約及法定程序審認。

願景 新竹 議員

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