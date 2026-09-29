林月琴博士論文IRB審查爭議 余文忠批林誠信問題 林月琴駁余混淆視聽

苗栗市長選舉攻防迸火花，國民黨競選連任余文忠今天質疑對手民進黨立委林月琴誠信問題，警察大學博士論文研究對象是易受傷害族群，未依法經人體研究倫理審查委員會（IRB）審查；林月琴反駁論文屬社會科學研究，依當時警大的規定不需經過IRB審查，余混淆視聽。

民眾黨前中央委員林昭印去年7月檢舉林月琴警大博士論文，未經IRB通過即進行研究，不符學術倫理，余文忠今天偕同林昭印，及林月琴博士論文口試委員主席台北護理健康大學退休教授楊金寶「開箱」，余文忠質疑林月琴說一套、做一套，學術誠信遭踐踏，呼籲警大與法務部徹查，並公開道歉。

林昭印、楊金寶指出，林月琴博士論文以女性受刑人為研究對象，進入監所訪談，衛福部2012年公告，明文排除受刑人等易受傷害族群直接適用簡易免審，2013年中研院作業基準、教育部查核要點，規定必須經過IRB審查通過，此外，監獄研究規範除須經IRB審查通過外，若無審查證明，依規定應優先由指導教授及審查委員進行研究倫理自律審查，並填寫意見書。

楊金寶強調論文口試時，發現沒有IRB審查，基於博士候選人權益考量，依然進行口試，因為是外聘委員，林月琴也沒有送到論文，後續是否補件等行政程序，她不了解，直到去年7月爆發爭議，並進一步調閱論文，還是沒有看到IRB審查相關證明，她是老師要講實話，也抱歉當年未嚴謹要求。

林月琴商選團隊則反駁，表示衛生署2012年的函已說明，人體研究尚不包括社會行為科學研究，林月琴論文是社會科學訪談，依當時警大的規定不需經過IRB審查，不要拿人體研究的免審規定，直接套在林的論文上，口試紀錄、書面意見或補件通知，也沒有要求IRB審查，論文指導教授及口試委員，都在論文審定書上簽名，警大嚴謹治學，不容汙衊，且去年林月琴就已經逐一澄清，公文和研究資料都可以依法查核，請余不要混淆視聽，一再政治攻擊。