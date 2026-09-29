竹北市長選戰打交通牌 曾聖凱推停車好找、公車好查、通學安心三箭

竹北市長選戰倒數，各陣營持續端政見搶攻選票。民進黨參選人曾聖凱今鎖定市民關切的交通議題，端出交通服務升級「三箭」，主打停車e化2.0、公車2.0及黃金通學線智慧化，盼以數位科技改善停車、公車資訊及學生通學需求，搶攻通勤族與親子家庭支持。

曾聖凱表示，竹北持續發展，交通服務應延續既有市政基礎，從市民實際使用經驗出發，透過資訊整合與科技應用，讓交通服務更直覺、更便利。他提出「停車e化2.0」，未來將持續優化市公所公有停車場資訊，讓市民方便掌握停車位置、剩餘車位及相關服務，減少尋找車位的時間。

因應電動車使用需求增加，曾聖凱表示，將延續市公所公有停車場充電服務，持續提升快、慢充設備使用便利性，並透過「停車e化2.0」整合相關資訊，讓市民掌握充電設施位置與使用狀況，達到停車「看得到、停得到」，充電也能找得到、用得到。

曾聖凱指出，竹北市民日常使用的公共運輸，包括新竹縣政府快捷公車、竹北市公所市民公車，以及市公所推動的雙市黃金通學線，因此提出「公車2.0」，未來將從使用者角度整合三套公共運輸資訊，計畫結合電子站牌及手機APP，讓市民更方便掌握路線、站點及即時車輛資訊。

「市民要搭車，不會研究這是哪一個機關管轄的公車」，曾聖凱表示，「公車2.0」就是從使用者角度出發，降低查詢與搭乘門檻，讓公共運輸更容易使用。

針對目前竹北市公所推動的「雙市黃金通學線」，曾聖凱也提出進一步智慧化，納入「公車2.0」資訊整合，透過電子站牌、手機APP及即時資訊服務，讓學生與家長更容易掌握通學車輛動態及搭乘資訊。

「通學服務不只是把學生送到學校，更要讓家長放心、讓學生方便」，曾聖凱表示，學生出門前能掌握車輛資訊，到站後也能確認車輛動態，讓黃金通學線真正做到「看得到、搭得到」。

曾聖凱表示，「停車e化2.0」、「公車2.0」及「黃金通學線智慧化」，都是從市民使用交通服務的經驗出發。竹北已累積許多交通服務與市政基礎，未來將持續整合、優化，讓停車少一點繞路、搭車少一點等待、通學多一點安心，讓科技真正為市民所用，作為竹北交通服務升級目標。