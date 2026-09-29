竹北市長選戰打運動牌 吳旭智拋運動廊帶、全齡場域搶票

竹北市長選戰升溫，各參選人近期密集走入市場、公園及社區搶攻基層選票。國民黨參選人吳旭智昨攜家人現身興隆公園家庭運動日，與百名親子大跳「極球操」，並端出運動政策，主打「一里一運動場地」、全齡運動空間及串聯東西區運動廊帶。

吳旭智昨日在竹北公24興隆公園響應「有球必硬，一起來放電」家庭運動日，現場由專業老師帶領大小朋友體驗「極球操」，從親子到長輩一起運動。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩服務團隊、新竹縣議員蔡志環、斗崙里長張婉媃也到場。

吳旭智也鎖定竹北年輕家庭多、親子運動需求高的特性，提出「竹北運動城市升級藍圖」。他表示，竹北人口持續成長，從兒童、青少年、上班族到長輩，都需要更便利的運動空間，希望透過硬體升級及政策規畫，打造全民運動環境。

吳旭智提出，首先盤點各里可用及閒置空間，朝「一里一運動場地」方向推動，讓市民就近打球、伸展及使用體健設施；既有運動場域也要走向全齡共融，除籃球、羽球等設施，也增設樂齡體健、滑板、街舞及極限運動空間，並增加風雨球場，降低天候對運動的限制。

他也主張串聯竹北東、西區既有運動場館、自行車道、水岸步道及公園綠地，形成「東西區運動廊帶」；另因應竹北兒童及親子家庭需求，爭取設置「全民暨兒童運動中心」，提供室內、安全且專業的親子運動空間。

徐欣瑩則表示，未來將推動共融式公園、室內兒童樂園及多功能運動場館，並結合新竹科技優勢，讓運動朝娛樂化、產業化及品牌化發展，爭取更多大型賽事落腳新竹。

吳旭智說，學校、體育場館、公園及社區空間雖分屬不同單位，但市民在意的是住家附近有沒有好用的運動空間，未來希望整合縣、市資源，並結合智慧科技與健康促進機制，讓整座竹北成為運動生活圈。

吳旭智昨日在竹北公24興隆公園響應「有球必硬，一起來放電」家庭運動日，現場由專業老師帶領大小朋友體驗「極球操」，從親子到長輩一起運動。圖／吳旭智團隊提供