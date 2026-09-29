苗栗通霄鎮立游泳池大變身…有SPA、烤箱！這天起「免費入場」一個月

苗栗縣通霄鎮立游泳池因設備老舊、廠商營運困難而黯然熄燈，經公所砸下近五千萬元整修後大變身，預計10月2日（周五）正式開放試營運，整整一個月「免費入場」爽泡六星級設施，11月起收費營運，另每周一、周四為休館日。

這是鄉鎮游泳池還是高級休閒俱樂部？沉寂已久的通霄鎮立游泳池，在立委協助爭取中央1996萬補助，加上地方與企業共同投入近4908萬元重金大改裝後，迎來史詩級大復活，現今從泳池本體、機電安全到親子設施全面翻新，裡面不只有基本泳池，還一口氣塞進了SPA水療區、烤箱、心肺有氧訓練器材，另有「汗蒸幕」、「岩盤浴」，場館規格直逼高檔SPA館。

公所表示，10月2日起試營運至10月底，期間全館免費開放入場。11月正式營運，票價也相當親民，全票150元，通霄或苑裡鎮民、軍警消公教人員，或是台電中油員工，享有優待票80元，通霄與苑裡在地的65歲以上長輩與學生更只要50個銅板；身心障礙者與未滿6歲幼兒憑證完全免費。

由於整體環境設施煥然一新，真的讓人眼睛一亮，很多民眾直呼「這是鄉鎮游泳池還是高級休閒俱樂部？」在地民眾紛紛口耳相傳，入秋微涼的天氣，去泡個水療加汗蒸幕，絕對是下班後的最高配備，預計周五正式開放，接連周末、日恐將迎來大爆滿。