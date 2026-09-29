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持兒童鮮乳卡搭公車卻遭扣成人票 議員批「搶錢」 桃市府允改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市推動「生生喝鮮乳」政策，但有家長帶滿6歲孩童搭公車，刷市府發放的兒童鮮乳卡竟遭扣成人全票。市府回應，未來將全面改以「兒童卡」專屬票種發行，避免再扣成人票價。聯合報系資料照
桃園市推動「生生喝鮮乳」政策，但有家長帶滿6歲孩童搭公車，刷市府發放的兒童鮮乳卡竟遭扣成人全票。市府回應，未來將全面改以「兒童卡」專屬票種發行，避免再扣成人票價。聯合報系資料照

桃園市推動「生生喝鮮乳」政策，卻衍生兒童鮮乳卡乘車扣款爭議。議員指出，有家長帶滿6歲孩童搭公車，刷市府發放的兒童鮮乳卡竟遭扣成人全票。市府回應，確有票價身分轉換銜接問題，未來將全面改以「兒童卡」專屬票種發行，避免再扣成人票價。

議員謝美英表示，鮮乳卡原本是市府提供學齡前幼兒兌換鮮乳使用，但有家長反映，孩子滿6歲後搭乘公車刷卡，竟直接被扣成人全票。教育局先前解釋，6歲以下兒童原本免費乘車，為避免誤刷造成額外扣款，因此卡片一開始沒有設定乘車優惠，但孩子年滿6歲後，卡片就可能直接以成人票價扣款。

謝美英質疑，既然卡片本來就是發給兒童使用，設定「優待票」或半票應是最基本的防呆機制，不能因局處發卡時沒有考慮實際使用情境，讓兒童的第一張卡就發生超額扣款；教育局、交通局及票證公司應協調修改票種，並釐清遭扣成人票的人次、金額及是否主動退費。

謝美英也指出，桃園目前已有敬老卡、愛心卡、學生證、市民卡、一生好運卡，如今又增加鮮乳卡，市府發卡不該只為單一政策服務。電子票證背後涉及交通票種、學籍等不同系統，若各局處各發各的，卡片愈來愈多，卻缺乏跨局處整合，反而讓智慧治理大打折扣。

她呼籲市府建立發卡「票種適用性」防呆審查機制，未來各局處發行具電子票證功能的卡片前，應先進行跨局處檢視，確認使用對象及適用票種，避免再出現「兒童卡扣成人票」情形。

市府回應，依現行規定，6歲以下兒童搭車原則上免刷卡，但年滿6歲至正式入學前的暑假空窗期，確實存在票價身分轉換與銜接問題。智發會已主動與教育局等局處研商，未來將全面改以「兒童卡」專屬票種進行身分銜接發行，落實乘車優惠，避免幼童再遭扣成人票價。

議員 公車 生生喝鮮乳 桃園

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