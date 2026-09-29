1天7百班公車！桃園龍潭轉運站明啟用 新增路線開到高鐵站

桃園市龍潭轉運站明天啟用，市府評估國道客運與市區公車一天約有600、700班次，為此加開2條桃小巴路線，同時新增一條往返新竹高鐵站的公車，方便民眾轉乘。

桃園市政府交通局表示，龍潭轉運站位於龍潭區大昌路二段，距離國道三號龍潭交流道僅約500公尺，銜接國道迅速，其站體有6席大客車月台，長途國道客運與短程市區公車動線能有效分流，大幅紓解過往市區幹道的壅塞情形。

龍潭轉運站明天啟用，將有7條國道客運路線往返新北與新竹，另有18條市區客運與2條免費公車，同時新增2條桃小巴及「16大龍竹幹線」市區公車，總計高達28條運輸路線。轉乘方面，轉運站外設有YOUBIKE站、120個免費機車停車位，周邊也將有民營汽車停車場。

交通局表示，新增的2條桃小巴分別為「小人國環線」及「龍潭體育園區環線」，繞行龍潭大池、客家茶文化館、小人國遊樂園、客家文化館、敏盛醫院和國軍醫院等地，「16大龍竹幹線」則串聯大溪、龍潭轉運站與高鐵新竹站，每日往返20班次，持市民卡免費搭乘優惠。此外，桃小巴10月中旬過後將持續開闢「龍潭循環線」，11月規畫延伸至大北坑休閒農業區與三坑老街，帶動在地觀光發展。