下一站11分鐘房價腰斬！苗栗高鐵特定區建案推「新竹工作、苗栗居住」

台灣高鐵苗栗站、新竹站車程南下僅11分鐘、北上13分鐘，兩地房價差了一半以上，後龍鎮高鐵苗栗站建案看好新竹科學園區外溢作用，紛紛打出「新竹工作、苗栗居住」，不過，一些竹科工程師及後龍鎮長謝清輝等人認為，生活機能，及高鐵苗栗站停靠班次過少，成了新竹移居苗栗最大考驗。

苗栗高鐵特定區400公頃，內政部實價登錄顯示，高鐵特定區今年第一季預售屋申報案件揭露高鐵特定區46件，其中，新港國中小附近華廈34件，交易均價每坪30.43萬元；第二季高鐵特定區新港國中小附近華廈23件，交易每坪31.56萬元﹔另外客家圓樓附近華廈九件，均價為每坪31.45萬元。

新竹縣竹北市實價登錄，近一年住宅成交均價，每坪62.36萬元，其中最高成交單價每坪89.91萬元，新屋成交均價更達每坪72.68萬元；新竹市信義房屋光埔特區店長林詩偉表示，新竹市Costco周邊屋齡約5年的社區，近期成交單價每坪7字頭，兩房總價1900萬至2100萬元，3房總價則2600萬元至2900萬元。

高鐵新竹站下一站，車程僅十多分鐘，苗栗特定區房價差了一半以上，「新竹工作、苗栗居住」成了建案主推，甚至接待中心設到竹北市，其中一件新推基地面積1300多坪、130戶新推建案，設計20至30坪二房，及28至39坪3房產品，含車位總價帶落在750萬元至1300萬元間，已購客中就有近六成為科學園區科技新貴。

一名移居苗栗縣竹南鎮的陳姓工程師表示，相較於竹北、新竹房價，苗栗的房價相對親民，竹北2房公寓的總價，就能在苗栗買到3到4房的大樓戶型，甚至獨棟透天，最近幾年有不少同事都選擇落腳苗栗，不過若是搭乘高鐵通勤，但現階段還是會考量高鐵苗栗站班次過少，及周邊機能不足等因素。

謝清輝則表示，高鐵特定區擁有非常漂亮的基底，街道街廓寬敞，不僅有高綠覆率，更結合了北勢溪流域的水岸景觀與閩南書院、客家圓樓等知名地標，形塑出媲美六都重劃區的高質感居住環境，不過，目前仍面臨商業機能尚未完全成形、產專區開發牛步等挑戰，有關單位亟需克服，讓移居人口真正「留得住、住得久」。