快訊

讓瑞芳再次偉大！東北角「川普岩」爆紅 網朝聖：5星好評可降關稅嗎？

金華國中營養午餐風波延燒 蔣萬安重話點名這2人「製造恐慌」

亞運拳擊／再退北韓強敵 陳念琴晉級金牌戰將拚首金

聽新聞
0:00 / 0:00

下一站11分鐘房價腰斬！苗栗高鐵特定區建案推「新竹工作、苗栗居住」

聯合報／ 記者范榮達郭政芬吳傑沐黃羿馨／連線即時報導
新竹科學園區外溢效應，高鐵苗栗站特定區房價僅一半不到，建商推案「新竹工作、苗栗居住」。記者范榮達／攝影
新竹科學園區外溢效應，高鐵苗栗站特定區房價僅一半不到，建商推案「新竹工作、苗栗居住」。記者范榮達／攝影

台灣高鐵苗栗站、新竹站車程南下僅11分鐘、北上13分鐘，兩地房價差了一半以上，後龍鎮高鐵苗栗站建案看好新竹科學園區外溢作用，紛紛打出「新竹工作、苗栗居住」，不過，一些竹科工程師及後龍鎮長謝清輝等人認為，生活機能，及高鐵苗栗站停靠班次過少，成了新竹移居苗栗最大考驗。

苗栗高鐵特定區400公頃，內政部實價登錄顯示，高鐵特定區今年第一季預售屋申報案件揭露高鐵特定區46件，其中，新港國中小附近華廈34件，交易均價每坪30.43萬元；第二季高鐵特定區新港國中小附近華廈23件，交易每坪31.56萬元﹔另外客家圓樓附近華廈九件，均價為每坪31.45萬元。

新竹縣竹北市實價登錄，近一年住宅成交均價，每坪62.36萬元，其中最高成交單價每坪89.91萬元，新屋成交均價更達每坪72.68萬元；新竹市信義房屋光埔特區店長林詩偉表示，新竹市Costco周邊屋齡約5年的社區，近期成交單價每坪7字頭，兩房總價1900萬至2100萬元，3房總價則2600萬元至2900萬元。

高鐵新竹站下一站，車程僅十多分鐘，苗栗特定區房價差了一半以上，「新竹工作、苗栗居住」成了建案主推，甚至接待中心設到竹北市，其中一件新推基地面積1300多坪、130戶新推建案，設計20至30坪二房，及28至39坪3房產品，含車位總價帶落在750萬元至1300萬元間，已購客中就有近六成為科學園區科技新貴。

一名移居苗栗縣竹南鎮的陳姓工程師表示，相較於竹北、新竹房價，苗栗的房價相對親民，竹北2房公寓的總價，就能在苗栗買到3到4房的大樓戶型，甚至獨棟透天，最近幾年有不少同事都選擇落腳苗栗，不過若是搭乘高鐵通勤，但現階段還是會考量高鐵苗栗站班次過少，及周邊機能不足等因素。

謝清輝則表示，高鐵特定區擁有非常漂亮的基底，街道街廓寬敞，不僅有高綠覆率，更結合了北勢溪流域的水岸景觀與閩南書院、客家圓樓等知名地標，形塑出媲美六都重劃區的高質感居住環境，不過，目前仍面臨商業機能尚未完全成形、產專區開發牛步等挑戰，有關單位亟需克服，讓移居人口真正「留得住、住得久」。

台灣高鐵苗栗站、新竹站車程南下僅11分鐘、北上13分鐘，房價差了一半以上。記者范榮達／攝影
台灣高鐵苗栗站、新竹站車程南下僅11分鐘、北上13分鐘，房價差了一半以上。記者范榮達／攝影

苗栗 高鐵 新竹

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高鐵苗栗站特定區不只是交通節點 縣府優化轉型居住目的地

新竹以南北返自由座至少等20分鐘 高鐵機動加開4班次

等車比搭車久 地方盼高鐵增班

房價回不去了 第2季北市近六成行政區預售屋價格改寫新高

相關新聞

1天7百班公車！桃園龍潭轉運站明啟用 新增路線開到高鐵站

桃園市龍潭轉運站明天啟用，市府評估國道客運與市區公車一天約有600、700班次，為此加開2條桃小巴路線，同時新增一條往返新竹高鐵站的公車，方便民眾轉乘。

苗栗通霄鎮立游泳池大變身…有SPA、烤箱！這天起「免費入場」一個月

苗栗縣通霄鎮立游泳池因設備老舊、廠商營運困難而黯然熄燈，經公所砸下近五千萬元整修後大變身，預計10月2日（周五）正式開放試營運，整整一個月「免費入場」爽泡六星級設施，11月起收費營運，另每周一、周四為休館日。

設備汰舊換新 桃園監理站將不驗車

桃園監理站辦理大型重機試驗器汰舊更新作業，10月5日至10月23日，小型汽車和大型重型機車檢驗業務將暫時移至附近代檢場，呼籲有需要的民眾預作準備。

持兒童鮮乳卡搭公車卻遭扣成人票 議員批「搶錢」 桃市府允改善

桃園市推動「生生喝鮮乳」政策，卻衍生兒童鮮乳卡乘車扣款爭議。議員指出，有家長帶滿6歲孩童搭公車，刷市府發放的兒童鮮乳卡竟遭扣成人全票。市府回應，確有票價身分轉換銜接問題，未來將全面改以「兒童卡」專屬票種發行，避免再扣成人票價。

下一站11分鐘房價腰斬！苗栗高鐵特定區建案推「新竹工作、苗栗居住」

台灣高鐵苗栗站、新竹站車程南下僅11分鐘、北上13分鐘，兩地房價差了一半以上，後龍鎮高鐵苗栗站建案看好新竹科學園區外溢作用，紛紛打出「新竹工作、苗栗居住」，不過，一些竹科工程師及後龍鎮長謝清輝等人認為，生活機能，及高鐵苗栗站停靠班次過少，成了新竹移居苗栗最大考驗。

高鐵苗栗站特定區不只是交通節點 縣府優化轉型居住目的地

高鐵全台一日生活圈成形，苗栗高鐵特定區發展相對緩慢，縣府啟動都市計畫通盤檢討，國立陽明交大設立苗栗校區在望，並持續優化產業、教育及生活環境，期待大矽谷計畫帶動下，打造高鐵苗栗站區不只是交通節點，並透過明年台灣燈會宣示轉型居住目的地的條件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。