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高鐵苗栗站特定區不只是交通節點 縣府優化轉型居住目的地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣高鐵苗栗站特定區近來新增飯店及便利商店，頗具指標性。聯合報系資料照
台灣高鐵苗栗站特定區近來新增飯店及便利商店，頗具指標性。聯合報系資料照

高鐵全台一日生活圈成形，苗栗高鐵特定區發展相對緩慢，縣府啟動都市計畫通盤檢討，國立陽明交大設立苗栗校區在望，並持續優化產業、教育及生活環境，期待大矽谷計畫帶動下，打造高鐵苗栗站區不只是交通節點，並透過明年台灣燈會宣示轉型居住目的地的條件。

400公頃苗栗高鐵特定區都市計畫2007年實施，範圍內高鐵及台鐵共構，縣府環保局、新港國民中小學、客家圓樓、閩南書院，及北勢溪清水廊道等機關學校、公共設施早早就位，公家土地目前僅餘2筆面積合計2萬2051坪產業專區土地，尚未標售出去。

私人土地部分，除了房仲業據點，及高鐵站內的店家，原只有在邊緣的縣道126線旁有一家便利商店，但二年來賴清德總統重要政見大矽谷計畫帶動，建案陸續推出，近來新開一家飯店、一家便利商店，頗具指標性，看好地區交通條件，及發展性、生活機能需求力道。

苗栗高鐵特定區占比38%的農業區，部分專家學者視為影響特定區發展關鍵，縣府啟動通檢轉型「解套」，目前期末報告審查中，預計明年初辦理公開展覽，至於產專區雖標售42次流標，但近年來科技產業在苗栗群聚效應，詢問度增加，縣府持樂觀態度。

縣府在高鐵特定區最具指標性的「投資」，就是與陽交大合作設立實驗中學，苗栗校區3.35公頃文高用地，個案變更文大用地，預計今年10月提縣都委會審議，117學年度先在陽交大新竹光復校區上課，118學年度在苗栗校區新建校舍上課。

此外，後龍鎮公所去年接手高鐵特定區環境維護，大力整頓及美化，停擺10多年清水廊道「月相灣」水舞，縣府預算二千萬元招標，預計明年台灣燈會前重啟水舞，台灣燈會主燈區規畫在高鐵特定區產專區，縣府展示及宣傳，持續建構產業、教育、生活優質環境，活化高鐵特定區，中繼站轉型目的地。

台灣高鐵苗栗站特定區近來新增飯店及便利商店，頗具指標性。聯合報系資料照
台灣高鐵苗栗站特定區近來新增飯店及便利商店，頗具指標性。聯合報系資料照

苗栗 高鐵 都市計畫

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