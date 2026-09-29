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苗栗縣頭份市新華里長選舉二次公告 10月3日、4日受理登記
苗栗縣頭份市新華里下屆里長選舉，原僅1人登記，經縣選委會審查資格不符，如同無人登記，選委會今天第二次公告，10月3日、4日在頭份市公所 ( 選務作業中心 )受理登記，另獅潭鄉民代表第三選區應選2人，其中1名登記參選者資格不符，不足額達到選區二分之一，將於選後辦理補選。
地方公職人員選舉今年11月28日投票，縣選委審定鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長的登記參選資格，共有17人不符，其中，頭份市新華里變成無人登記，選委會依據公職人員選舉罷免法看定，今天第二次公告選舉，
選委會指出，獅潭鄉民代表第三選區應選2人，其中1人參選者資格不符，剩下1人，不足額人數達到選區二分之一，選後必須辦理補選，此外，苑裡鎮民代表第三選區應選3人，原有3人登記，其中1人資格不符，因不足額未達二分之一，將不辦補選。至於中央選舉委員審查縣長及縣議員登記參選人資格，縣選委已彙整資料送中選會，依排程10月16日前審定。
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