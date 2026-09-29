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桃園航空城設IC載板區 張善政向里長釋疑

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導
桃園市長張善政日前宣布將在航空城設置高階IC載板專區，近期更邀集大園多位里長進府，親自說明產業規畫及環境、用水用電等地方疑慮。聯合報系資料照
桃園市長張善政日前宣布將在航空城設置高階IC載板專區，近期更邀集大園多位里長進府，親自說明產業規畫及環境、用水用電等地方疑慮。聯合報系資料照

桃園市長張善政本月十五日宣布將在航空城設置高階ＩＣ載板專區後，遭民進黨市長參選人黃世杰質疑違背航空城原先「三低一高」產業發展承諾，地方也憂心汙染疑慮。張善政為此近日邀大園多名里長座談釋疑，里長盼有完整環評、公聽會等程序，張允諾會依法進行。

桃市府因應ＡＩ產業快速成長，規畫於航空城產三專區設置四十公頃高階ＩＣ載板專區，預計十月與相關業者簽合作備忘錄。

黃世杰隨即質疑，航空城過去強調引進「低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值」產業，如今引進高階ＩＣ載板，是否違背原先承諾？並關切水電、廢水處理等配套。

為避免讓「ＰＣＢ就是汙染」印象發酵，市府趁中秋連假前邀請多名大園里長進市府座談，由張善政親自說明。據轉述，張善政沒有迴避ＰＣＢ產業過去的汙染歷史，但也從技術及供應鏈角度切入，說明現代高階ＩＣ載板在製程及汙染防治技術上已大幅升級，及相關配套與地方發展前景。

大園區菓林里長陳錫達說，地方並非反對高階ＩＣ載板產業進駐航空城，但居民一看到ＰＣＢ，仍會聯想到高汙染，因此最關心的就是市府過去「三低一高」產業政策是否改變，以及環境、交通、生活品質等衝擊。市府若主張高階ＩＣ載板製程與過去ＰＣＢ產業不同，應提出具體數據說明。

「專區不是市長或里長一個人說了算。」陳錫達強調，該做的環評、公聽會等程序都應完整走完，里長們與張善政見面時已遞交陳情書，航空城地方促進會也將於中秋節後彙整意見提出連署，希望市府與地方坐下來談，也盼不要走上抗爭。張善政當天允諾，後續會依法進行環評、舉辦公聽會。

針對張善政找里長入府溝通一事，黃世杰昨晚批，這坐實了張善政在過去決策過程中，根本沒有與里長及地方溝通，不重視民意，且有與會者透露，張市府在會中提出要修改都市計畫，取消「三低一高」限制來解套，這也暴露了市府的論述自相矛盾。

黃世杰強調，張善政應該向大園人及桃園市民公開說明，也應為違背承諾在先，還欲摸頭、再次欺騙大園人道歉。

張善政 里長 黃世杰

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