桃園單一場H5N1禽流感監測未擴大 市府：通報可全額補償 不報罰百萬

桃園市農業局表示，秋、冬是候鳥遷徙及禽流感好發期，大園區一處畜牧場23日通報雞隻異常死亡，農業部檢驗確診H5N1高病原性禽流感，農業局、動保處迅速啟動防疫機制，12小時內完成撲殺、清消及疫調，並擴大監測案例場半徑5公里，逐一電訪12家養禽場，回報防疫影音及照片，掌握禽隻健康狀況，目前沒有其他場通報異常。

動保處表示，已依動物傳染病防治條例劃設警戒監測區，管制監測期內分層執行防疫監測，12養禽場已完成電訪監測，後續針對案例場半徑1公里內6家禽場完成採檢送驗；目前案例場周邊1至3公里養禽場流行病學調查，及臨床訪視均未發現異常。

動保處同時對5公里內養禽場，持續透過電訪確認是否有異常死亡、攝食及飲水量下降、產蛋率異常等情形，如發現疑似症狀，要求立即通報動保處，以利採樣、判斷及處置，目前未發現疫情擴散情形，桃園家禽產銷供應未受影響。

農業局表示，市府也透過桃園市養雞協會加強防疫宣導，呼籲鄰近養雞場落實自主防疫，目前中壢、大園共計21場，已完成自主消毒及圍網檢視。市府並配合農業部動植物防疫檢疫署，啟動秋冬強化防疫措施，要求全市養禽業者完善防鳥設施，發現破損立即修補，避免家禽與野生鳥禽接觸；落實場區門禁、車輛管制及人員、車輛、載具清潔消毒，並主動通報禽隻異常情形。

動保處表示，自9月23日確診家禽疫情通報後，至今尚無其他禽場有異樣，動保處隨時加強監控，同時呼籲業者每日自主觀察家禽健康狀況，發現異常立即通報並配合撲殺，可依規定取得家禽評價額全額補償；未依規定通報者，依動物傳染病防治條例規定，撲殺動物不予補償，且最高可處100萬元罰鍰。

依據防檢署統計，今年高病原性禽流感全台確診已16例，農業局提醒，近期氣候變化較大，養禽業者應持續落實防疫，如發現家禽異常死亡或攝食量明顯下降，應立即通報動保處。此外，民眾選購禽肉、禽蛋時，認明合法屠宰及檢驗標章，並充分加熱、落實生熟食分離，即可安心食用，針對禽流感也勿過度恐慌，只要保持良好的衛生習慣並遵守正確的飲食原則，就能有效預防。