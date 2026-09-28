至聖先師孔子2576年聖誕祭孔 鍾東錦：教育是縣政根本

苗栗縣各界今天在頭屋鄉象山村玉衡宮孔子廟，依循傳統傳統三獻古禮，六佾舞與雅樂祭孔，饒富尊師重道、承先啟後的儒家精神，縣長鍾東錦強調教育是縣政根本，教師不僅是工作，更是一項志業，有教無類、因材施教，作育優秀人才。

頭屋鄉象山村玉衡宮1994年起主辦祭孔大典，今天苗栗縣各界慶祝大成至聖先師孔子誕辰2576周年釋奠典禮暨傳統民俗活動，縣府民政處長巫志偉等人主祭，遵循傳統三獻古禮，學童呈獻六佾舞與雅樂，典禮莊嚴隆重，吸引許多民眾到場觀禮。

鍾東錦等人到場致意，他表示，教師不單單是工作，更是一項神聖的志業，許多老師一教就是一輩子，默默為教育奉獻，幾乎每個人成長過程中都有老師或傳授技藝的師傅，老師對社會的影響深遠且不可或缺，教育是縣政的根本，老師有教無類、因材施教，教育做得好，才能培育出更多優秀的人才。

今天祭孔安排感恩敬師禮，學子代表向苗栗市大同國小校長謝美桃、公館國中校長吳源有，表達敬意及感恩，另結合祥龍獻瑞、節令鼓、擊缽聯吟，及象山書院成果展等多元在地傳統民俗活動，，並發放至聖筆，場面相當熱絡。