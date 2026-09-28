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桃園龍岡森林樂園樂齡健走 副市長：廣設公園綠地 鼓勵長者規律運動

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓為參加樂齡健走的相親們加油、致意。圖／新聞處提供
蘇俊賓為參加樂齡健走的相親們加油、致意。圖／新聞處提供

中秋、教師節連假最後一天，桃園副市長蘇俊賓今日上午前往中壢區龍岡森林公園，參加樂齡健走活動，並表示民眾連假和家人享受天倫、美食，也要把握機會戶外走走。龍岡森林氣功協會長期推廣氣功、健走，教長輩們培養健康的生活習慣，很有意義。

蘇俊賓說，市府持續推動樂齡健康政策，明年敬老愛心卡擴大使用範圍，新增長者肌力課程，每周可使用200點，每月最高4次，並增加農會消費等服務，透過更多元的使用方式，鼓勵長輩培養規律活動習慣，維持身體機能與活力。

蘇俊賓指出，完善的運動休憩環境是促進市民健康的重要基礎。市府近年持續增加公園綠地、改善休憩空間，平均每萬人享有的總綠地面積，由3年前的2.14公頃提升至4.34公頃。他也感謝龍岡森林氣功協會的志工伙伴們長期投入，協助巡視環境並即時反映清潔及設施狀況，維持運動公園良好的環境品質，讓公園不僅成為市民優質的休憩場所，也兼具鄰里交流及健康促進功能。

體育局表示，樂齡健走活動邁入第4年，吸引滿場民眾參與，健走全程約5公里，自龍岡森林公園出發，行經龍慈路、新街溪步道及樂活公園，沿途串聯自然景觀與城市綠意。市府將持續完善運動場域並推廣多元體育活動，營造全齡共享、友善便利的運動環境。

今日包括立法委員呂玉玲、議員劉曾玉春、舒翠玲、葉明月、陳韋曄、彭俊豪、魏筠、龍岡森林氣功協會理事長林明志等都出席。

龍岡公園樂齡健走民眾熱情參加。圖／新聞處提供
龍岡公園樂齡健走民眾熱情參加。圖／新聞處提供

蘇俊賓感謝志工們的付出。圖／新聞處提供
蘇俊賓感謝志工們的付出。圖／新聞處提供

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