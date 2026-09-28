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趙傳、巫啟賢、李聖傑竹北接力開唱 市區公園化身藝文場域

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣竹北市公所今天說，日前在市東、市西公園及縣政六路辦辦「城中城、歌中歌」演唱會，邀歌手趙傳巫啟賢李聖傑接力演出，盼透過不同形式活動，增加市民休閒選擇。

竹北市公所今天發布新聞資料指出，日前結合「竹北好市」特色市集及街頭藝人表演，市東、市西公園草地也開放民眾野餐休憩；晚間演唱會登場，由李聖傑演唱「眼底星空」、「癡心絕對」等歌曲。

市公所表示，巫啟賢演唱「等你等到我心痛」、「太傻」等歌曲，並以組曲方式帶來多首作品；趙傳則以客家話向現場民眾問候，並演唱「我是一隻小小鳥」、「愛要怎麼說出口」等。

市長鄭朝方告訴中央社記者，市公所近期利用不同城市空間規劃藝文活動，曾在新月沙灣舉辦海上鋼琴音樂會，這次則把演唱會、市集及街頭表演帶進市東、市西公園，希望公園除日常休憩外，也能作為音樂及藝文活動場域。

他表示，竹北規劃藝文活動時，依海岸、公園等不同場域安排演出內容，從新月沙灣的鋼琴音樂到市區大型演唱會，提供不同形式的藝文活動，市公所預計10月持續推出相關活動。

李聖傑 巫啟賢 趙傳 公園 竹北

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