聽新聞
0:00 / 0:00
趙傳、巫啟賢、李聖傑竹北接力開唱 市區公園化身藝文場域
新竹縣竹北市公所今天說，日前在市東、市西公園及縣政六路辦辦「城中城、歌中歌」演唱會，邀歌手趙傳、巫啟賢及李聖傑接力演出，盼透過不同形式活動，增加市民休閒選擇。
竹北市公所今天發布新聞資料指出，日前結合「竹北好市」特色市集及街頭藝人表演，市東、市西公園草地也開放民眾野餐休憩；晚間演唱會登場，由李聖傑演唱「眼底星空」、「癡心絕對」等歌曲。
市公所表示，巫啟賢演唱「等你等到我心痛」、「太傻」等歌曲，並以組曲方式帶來多首作品；趙傳則以客家話向現場民眾問候，並演唱「我是一隻小小鳥」、「愛要怎麼說出口」等。
市長鄭朝方告訴中央社記者，市公所近期利用不同城市空間規劃藝文活動，曾在新月沙灣舉辦海上鋼琴音樂會，這次則把演唱會、市集及街頭表演帶進市東、市西公園，希望公園除日常休憩外，也能作為音樂及藝文活動場域。
他表示，竹北規劃藝文活動時，依海岸、公園等不同場域安排演出內容，從新月沙灣的鋼琴音樂到市區大型演唱會，提供不同形式的藝文活動，市公所預計10月持續推出相關活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。