桃園「幽靈公車」挨批 市府：系統10月全面更新、準確率拚90%

桃園公車動態資訊系統8月底推動升級，近期仍有不少民眾抱怨「幽靈公車」問題，民代要求市府盡快改善。交通局表示，目前正值新舊系統切換期，整體轉換進度約41%，預計9月29日完成95%、10月4日全面切換；新版系統導入AI演算法並結合Google Maps即時路況，到站資訊準確率可望由目前約80%提升至90%以上。

桃園公車動態資訊系統8月底啟動升級，但議員謝美英表示，民眾頻頻反映「幽靈公車」問題，明明APP顯示車輛即將到站，實際卻沒看到車，下一秒資訊已變成離站。網友甚至形容「最難等的不是朋友，是桃園公車」。她3年前就曾針對公車APP亂象質詢，如今系統升級近一個月，相同問題仍困擾通勤族。

謝美英指出，目前官方系統部分站址資訊仍以滿版文字PDF呈現，民眾查閱不便，不少人使用的「桃園搭公車」並非官方APP，搜尋能見度甚至高於官方系統，市府應了解第三方服務為何更受歡迎，並檢討官方系統介面，從使用者經驗出發，改善操作及資訊呈現方式。

交通局指出，這次系統升級須由客運業者逐車進行車機設定及切換，目前部分車輛仍透過舊系統回傳GPS資料，新舊系統資料轉換及同步期間，可能出現班次未顯示、車輛位置或預估到站時間異常。目前已逐一比對異常路線的班表、車輛及GPS資料，並要求客運業者加快切換及資料修正。

交通局表示，新版系統導入AI演算法，並結合Google Maps即時路況，相較舊版主要依據歷史資料推估，新系統可進一步掌握即時道路狀況，提升到站時間預估精準度。隨著車機陸續切換、資料校正及系統穩定，預估到站資訊準確率可從目前約80%提升至90%以上。

交通局指出，第三方APP多透過交通部TDX平台取得公車動態資料，系統切換初期因資料介接同步調整，一度影響資訊傳遞，目前已恢復正常，使用TDX資料的第三方APP無須配合改版。交通局預計10月4日完成系統全面切換，後續仍會持續查核個別異常班次。