竹市敬老愛心卡10月1日起每月增至1200點 農會、藥局上限增至300點

為持續落實「老幼共好、幸福友善」施政理念，新竹市政府持續優化敬老愛心卡服務，秉持「先提升使用率、再逐步增加點數」原則，逐步擴充使用範圍及提升福利。市長高虹安今宣布，10月1日起敬老愛心卡每月社福點數將由現行800點提高至1200點，農會及藥局使用上限也同步由200點提高至300點，讓卡片更好用更便利，實質減輕長者及身障者日常生活負擔。

高虹安表示，市府自2023年起持續擴充敬老愛心卡功能，陸續將使用範圍延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等生活服務場域，讓福利卡不只「有點數」，更能真正融入日常生活。目前新竹市敬老卡持卡人數已突破7萬人，占全市65歲以上長者約94%；社福點數使用率也從2023年的8%，提升至今年的48%，顯示卡片使用率及便利性持續提升，也反映政策逐步貼近市民實際需求。

社會處指出，隨著敬老卡及愛心卡使用範圍持續擴大，市民使用需求也同步增加，因此市府決定自10月起進一步加碼，每月點數由800點提升至1200點，增加400點，讓持卡人有更多元、充裕的使用空間；同時考量農會及藥局是長者日常生活中經常使用的服務場域，兩項通路的每月使用上限也由200點提高至300點，讓福利更符合實際生活需求。

社會處表示，此次敬老卡及愛心卡除總點數提升與農會、藥局使用上限調整外，其餘使用規則均維持不變，民眾「無須」前往各區公所更換卡片即可直接使用，方便又安心。市府將持續精進各項社福措施，落實照顧長者與身障者的承諾，讓各項福利措施更貼近生活，打造人人都能安居樂活的友善城市。