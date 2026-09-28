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國土計畫法超前部署 苗栗縣3鄉鎮市鄉村地區整體規畫發展定位

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府因應國土計畫，最近公布苗栗市、通霄鎮及大湖鄉鄉村地區整體規畫階段性成果。聯合報系資料照
苗栗縣政府因應國土計畫，最近公布苗栗市、通霄鎮及大湖鄉鄉村地區整體規畫階段性成果。聯合報系資料照

苗栗縣政府最近公布鄉村地區整體規畫階段性成果，苗栗市發展定位「活力新苗栗．宜居好城鄉」，通霄鎮「潮過福氣．霄遙暢遊」，及大湖鄉「浪漫山城．莓好大湖」，並根據地方意見滾動調整，超前部署對策，因應國土計畫2031年全面實施，作為推動相關建設參考。

國土計畫法原定去年4月30日上路，經修法後延至2031年，苗栗縣政府2024年底12月啟動苗栗市、通霄鎮及大湖鄉鄉村地區整體規畫作業，盤點目前問題，包括苗栗市維新、維祥等人口集居地區巷弄狹小、停車外溢，大倫國中異地重建後原校地活化再利用；通霄鎮白沙屯聚落發展腹地不足，通霄海水浴場、日落大道等景點活化；大湖鄉大眾運輸、停車空間，景點周邊公共廁所不足，及農業缺工，旅遊動線、景點串連等。

縣府最近公布階段性成果，苗栗市整體規畫初步提出「活力新苗栗．宜居好城鄉」發展定位，朝改善聚落生活環境，完備公共設施及交通系統，提升鄉村防災韌性，規畫產業儲備用地，活化校園及公有土地，增加休閒農業土地使用彈性，營造水圳休憩環境，及串聯歷史文化與產業觀光等方向推動。

通霄鎮「潮過福氣．霄遙暢遊」發展方向，包括強化媽祖信仰文化，及白沙屯聚落服務機能，盤點並整備觀光遊憩環境、整合觀光資源及低碳交通運輸，填補地方生活服務設施，及因應在地既有及未來產業發展需求，保留土地使用彈性等。

空間發展構想則以白沙屯聚落發展與升級、交通路網建構整備、海岸景點優化活化，及休閒農業永續經營為主軸，包含以白沙屯車站為轉運核心，並增設停車空間，配合銅鑼科學園區聯外道路規畫，改善聚落道路品質，及導入DRTS等公共運輸，串聯通霄海水浴場、通霄漁港及台鹽觀光園區，並透過步道、自行車道，及大眾運輸串聯山海遊憩資源。

大湖鄉「浪漫山城．莓好大湖」整體發展願景，朝改善聚落生活環境、完備公共設施與交通運輸、健全長照醫療網絡、提升農產加值、整備休閒農業及觀光設施，串聯既有與潛力遊憩資源等方向推動。

國土計畫法 苗栗 苗栗縣

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