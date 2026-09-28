竹市香山陸橋下淪髒亂死角封閉引質疑 議員喊活化市府稱公安優先

新竹市香山陸橋南側的橋下空間過去長期缺乏妥善管理，淪為髒亂死角。市議員廖子齊指出，她早在2024年8月便親自辦理現地會勘，要求市府清理長年堆置的雜物與廢棄遊戲墊，並持續透過每年質詢、拜會局處及提案力促活化；但兩年過去不僅毫無進展，面對審計室指出的公安疑慮竟採取「直接用鐵網圍籬封閉」的消極作法，盼相關單重視改善。

對此，市府養工處表示，市府重視公共空間安全及活化利用，相關處理將優先以公共安全為考量進行辦理。該處原設置遊具及體健設施，因長期使用造成設施老舊，部分緩衝地墊亦有缺失情形，考量設施持續使用可能衍生公共安全風險，市府已完成老舊設施拆除及環境整理，並設置圍籬進行封閉管理，以降低場域安全風險，同時避免垃圾棄置、治安死角及其他環境管理問題。

至於後續活化部分，市府目前將依「管用合一」原則，確認該處空間的管理主體及維護權責後辦理。市府也會視整體規畫、場地條件及實際需求，研議適當的空間使用方式，提升公共空間使用效益。

針對外界關切預算規畫及香山地區是否納入改善，市府養工處表示，相關預算仍須依實際需求及工程規畫辦理，後續也會依預算程序及相關規定進行審議與執行。對於地方提出的改善需求，市府會納入整體評估，不會因目前設施拆除及封閉管理，就代表該處空間後續不再規畫使用。市府也會持續盤點市有公共空間，在兼顧公安、管理權責及實際使用需求的前提下，逐步推動適當的活化利用，讓公共空間發揮應有功能。

廖子齊指出，今年審計室決算報告已明確指出，該處設置的停車場、遊具與球場等設施年久失修，緩衝地墊嚴重佚失，繼續使用將有嚴重公共安全疑慮。然而，面對市民期待，市府的回覆竟是規畫將遊憩設施全數拆除並以圍籬封閉，拆除後先開放自由活動，後續再視各單位實際需求申請移撥。

廖子齊指出，場地有公安疑慮，市府該做的是全面整建、升級更新、引進友善全齡的休憩設施，而不是圍籬一圍就拍拍屁股了事。推說「等其他局處申請移撥」，說穿了就是互踢皮球、等著讓該處再次淪為髒亂死角，難道香山鄉親繳一樣的稅，就只配得到被拆光、被鐵網圍起來的廢棄橋下空間嗎？

針對接下來的預算案，廖子齊揭露，市府統括編列了一筆9000多萬元預算，卻包含未詳列的特色公園、防災公園、風雨球場、橋下空間等的大包裹預算。為保障香山居民的休閒權益，她提出兩大具體主張，首先，市府必須公開預算細項清冊，交代這筆預算究竟涵蓋哪些具體點位，且務必規畫香山陸橋南側橋下空間納入改善工程清冊與細部規畫中。

其次，應打造香山參與式全齡休閒新節點，由秘書長或工務處統籌主責單位，跳脫各局處互踢皮球的惡性循環，比照「風火輪公園」成功的活化經驗，將香山陸橋南側重新規畫，才能有效納入參與式設計規畫，把屬於香山市民的休閒權利真正還給地方。