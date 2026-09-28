交通里程碑 桃園龍潭轉運站啟用 擬引進雙巴

桃園市龍潭轉運站昨啟用，整合國道客運、市區公車及「桃小巴」公共運輸服務，每天有七百班次車輛進出。市長張善政也在現場與四家客運業者簽訂雙層大客車合作備忘錄，預告中央、市府都有購車補助，若政策順利，台灣首條雙層巴士國道路線明年有機會在桃園上路。

龍潭沒鐵路經過，對外仰賴公路運輸。桃園市政府覓地多時，經與私人租地後打造龍潭轉運站，距國道三號龍潭交流道僅兩百公尺，昨天啟用被視為龍潭重要交通里程碑，市府規畫五條龍潭桃小巴路線將於九月底上路，未來還有「大龍竹」國道客運路線，可從龍潭、大溪搭往高鐵新竹站。

桃園市交通局昨天也安排張善政與統聯、噶瑪蘭、亞通及桃園客運四家業者代表簽訂雙層大客車合作備忘錄。張善政說，從龍潭、大溪往返新北市土城永寧站的鄉親眾多，尖峰時段不少人上不了車，引進雙層巴士可舒緩乘車需求，此路線可能是未來台灣第一條採用雙層巴士的國道客運。

交通局長張新福說，目前中央規畫國道客運雙層巴士購車補助每輛七七○萬元，市府補助市區公車五百萬元、國道客運四百萬元，待交通部公路局相關申請辦法公布後，市府會協助業者申請，最快明年下半年約九月左右可交車。

統聯汽車客運總經理徐凱翔說，確實有意採購雙層大客車，不過雙層大客車必須進口加上百分之十五貨物稅，總價約二五○○萬元，扣除中央和地方補助還需要負擔一二○○多萬元，是一般巴士車價的兩倍，且雙層的油耗比單層高都是成本，若雙層大客車售價能再降低，可減輕業者壓力。

桃園一家客運業者認為，目前評估雙層巴士行駛國道路線在技術及營運上都可行，一般客運約可搭載四十多人，雙層巴士可增至六十多人，有助減少車輛班次及駕駛人力需求；但扣除中央和地方政府補助，業者購車每輛還需自行負擔約千萬元，加上車款選擇有限，也盼相關成本再壓低。

台中市交通局指出，目前有十條市區公車路線行經國道，市府對導入更多運具和運輸量能樂觀其成，不過雙層巴士還是要經過高速公路局核准，若業者有意願引入，市府會協助相關行政程序。