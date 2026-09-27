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2026台灣設計展登場 看見桃園青年國際設計、青春創造力與世界交流

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市青年局長侯佳齡（右2）和團隊在展覽期間安排「2026桃園國際青年城市設計論壇」。圖／青年局提供
桃園市青年局長侯佳齡（右2）和團隊在展覽期間安排「2026桃園國際青年城市設計論壇」。圖／青年局提供

2026台灣設計展在桃園登場，青年事務局以青年創意、設計人才及國際交流為主軸，分別於桃園會展中心、中原文創園區推出特色展，從國際城市設計、青年創作到跨國學生交流，呈現桃園青年多元的設計觀點與創意能量。

青年事務局長侯佳齡表示，設計不只是作品的呈現，更是青年觀察生活、理解城市，以及把想法付諸實踐的過程。這次青年局透過台灣設計展，從國際交流到青年人才培育，讓不同階段的創作者都能展現自己的舞台，也讓更多人看見桃園青年豐富的創意與觀點，讓設計成為青年參與城市、連結國際和世界交流的重要方式。

位於桃園會展中心的「漸構桃園：造城進行式」國際青年城市設計展，以城市為題，邀集國際策展人、青年設計師及在地團隊共同參與，透過不同視角觀察桃園的城市紋理，思考設計如何回應城市發展與未來生活。展覽期間並舉辦「2026桃園國際青年城市設計論壇」，邀請來自美國、英國、日本及韓國等國際設計專家齊聚桃園，從城市轉型、未來社會、社會創新及共創等面向分享經驗，促進桃園青年與國際設計觀點交流。

中原文創園區「青春匯萃 YOUTH THREADS」把舞台交給青年世代，集結桃園高中職、大專院校青年創作、桃園設計獎精選作品，以及「ADA ISDW 2026台日韓國際學生設計研習營」成果，呈現青年從校園、生活及城市議題出發的多元創作。展場並以12個象徵青年精神的「桃元素」，轉化為充滿生命力的氣球造型，透過不同的青春關鍵字，展現青年世代正在發生的創意、觀點與設計能量。

青年局表示，此次透過不同場域及策展內容，串聯國際交流、設計人才培育與青年創作成果，讓民眾從不同角度認識桃園青年設計力。未來也將持續透過國際交流、人才培育及展演平台，提供青年更多創作與實踐的機會，讓青年創意被看見，也為城市帶來更多新的想像。

2026台灣設計展即日起至10月11日，桃園市青年局指出，青年局相關展覽於桃園會展中心及中原文創園區登場，歡迎民眾走進展場感受桃園青年從城市、校園到國際交流所展現的多元設計能量。

桃園市青年局在台灣設計展規畫會展中心、中原文創園區兩個場域展出。圖／青年局提供
桃園市青年局在台灣設計展規畫會展中心、中原文創園區兩個場域展出。圖／青年局提供

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