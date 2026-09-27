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桃園龍潭轉運站30日啟用 串聯33條公共運輸路線

中央社／ 桃園27日電

桃園市龍潭轉運站今天舉行啟用典禮，市府表示，轉運站30日正式營運，將整合國道客運、市區公車及「桃小巴」，匯集33條公共運輸路線，並啟動雙層巴士導入計畫提升載客量。

桃園市長張善政致詞表示，龍潭地區對外交通長期以公路運輸為主，轉運站一直是地方期盼的重要建設。龍潭轉運站啟用後，每日約有700班大客車進出，勢必影響周邊道路交通，交通局將密切觀察周邊道路狀況，持續調整交通疏導措施及號誌時制，以達到最佳化效果。

張善政指出，市府今天並與客運業者共同簽署合作備忘錄（MOU），正式啟動雙層巴士導入計畫，初步規劃優先投入龍潭轉運站客運路線「709平鎮－龍潭－永寧轉運站」，後續將針對桃園客運、統聯客運以及葛瑪蘭客運等重點路線，優先評估導入提升載客量，並協助業者向中央爭取相關補助，盼雙層巴士早日上路服務市民。

交通局表示，龍潭轉運站距國道3號龍潭交流道約250公尺，設有6席大客車月台，分流長途國道客運與短程市區公車動線，紓解過往市區主要幹道壅塞情形。轉運站啟用後，將納入7條國道客運、18條市區客運及2條免費公車；後續還將新增5條「桃小巴」微循環路線，以及1條往返高鐵新竹站，總計匯集33條多元公共運輸路線，打造南桃園重要轉運樞紐。

公共運輸 桃園 雙層巴士

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