桃園龍潭轉運站啟用每天700班次 有機會出現台灣首條雙層巴士客運路線

桃園市龍潭轉運站今日啟用，市長張善政指出，日後陸續會有每天合計700班次的車輛進出，車流量非常大，交通局必須依據周邊車流變化等數據統計，盡快做好紅綠燈秒差調整，與桃小巴5條路線（平面道路）、「大龍竹（行駛國道）」客運規畫等配套措施。

張善政也指出，龍潭、大溪往返新北市土城永寧站（捷運共站）的鄉親非常多，尖峰時段不少人上不了車，市府今天和幾家客運業者在龍潭轉運站現場簽訂合作備忘錄，要改善搭車運輸問題，包括引進雙層巴士，這也可能是台灣第一條採用雙層巴士的客運路線。

交通局表示，今天簽訂合作備忘錄的業者都有興趣採購雙層巴士，一輛國造雙層巴士造價約2千萬元，目前中央和市政府都會補助，估計補助金額會超過一半，雙層巴士可以載送63至65名乘客，從打造車輛時間推估，如果政策推動順利，明年年中有機會上路。

張善政參加龍潭轉運站啟用活動表示，過去多年大家委屈了，市府知道龍潭這邊沒有鐵路，對外公路非常重要也非常欠缺轉運站，市府努力找很久，沒有一塊適合的用地，最後決定放棄找市有地轉向跟民間承租，也幸好陳先生有大小適中的地，二話不說就同意租給我們市政府，大家可以看到，要不是地主願意，今天不會有這麼這麼難得啟用轉運站的機會，距離國道三號龍潭交流道只有200公尺。

張善政也感謝議員朋友們在議會一直督促市府，要求龍潭的轉運站趕快要想辦法做起來；也感謝立委呂玉玲，在中央給市府非常大的幫助，所以今天轉運站啟用，不只是龍潭，也是桃園交通的幾個重要里程碑，第一是啟用後有國道的客運、市區公車跟桃小巴進站；第二個里程碑是龍潭5條桃小巴路線，轉運站是最後一塊拼圖，5條桃小巴路線9月30日要上路，以後桃園13個行政區就都有桃小巴。

張善政說明，市府在轉運站規畫一條上國道往返新竹高鐵站的路線，內行的鄉親朋友都知道說，如果從龍潭要搭高鐵往南的話，不是到桃園高鐵站，而是到新竹高鐵站更快、更方便。所以市府規畫「大龍竹」客運路線，大溪、龍潭到這個新竹的高鐵站，會盡快啟用這路線。

張善政指出，最後一個里程碑就是規畫雙層巴士，因為龍潭到新北市土城客運（捷運）永寧站這條線非常的忙碌，很多鄉親都搭這條線。下班的時候從永寧要回大溪、龍潭非常辛苦，所以今天在現場簽推動雙層巴士的合作備忘錄，很可能也是台灣第一條雙層巴士路線出現在龍潭到永寧，紓解所有鄉親通勤的需要，所以今天是一個大日子，議員和許多里長都到場，恭喜龍潭鄉親。

張善政希望龍潭轉運站啟用以後，鄉親搭車不再辛苦。當然，啟用以後還有很多考驗，譬如說附近道路交通，因為這邊大客車進出比較頻繁，一天會有700個班次，絕對會對附近的交通有些影響，交通局會特別特別地注意要怎麼疏導，包括紅綠燈的時間差要調到最佳化，這還需要一些時間統計數據，不要說還要多久，交通局長要做到越短越好，通車以後，不管轉運站是不是還有一些要改善的地方，都要用最快的速度調整好，讓大家覺得轉運站啟用以後，龍潭裡、外交通都越來越好、方便、宜居。